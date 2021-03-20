Отправлено: - 10:38

Есть резонные измышления в посте ...))А в качестве вывода я бы написал:И ведь это было бы абсолютно правильно, чем пытаться привязать солнце к будильнику и ​приказать природе.Истина всегда посередине и я всё таки за перевод, ближе к природе нашей.