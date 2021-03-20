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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41170
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10124
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
#1
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Цитата:
P/S: Написано по заказу Архимеда из Костаная. Не математика, решившего войти в историю изменением времяисчисления целой области. Оплачено срочным переводом.

:lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11392
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:31
#2
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сегодня в дурке день открытых дверей?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3848
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:38
#3
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Есть резонные измышления в посте ...))
А в качестве вывода я бы написал:
"Да ну эти часы ваще, будем жить по солнцу" 8-)
И ведь это было бы абсолютно правильно, чем пытаться привязать солнце к будильнику и ​приказать природе.

Истина всегда посередине и я всё таки за перевод, ближе к природе нашей.
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urmas
* urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
25
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:52
#4
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