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Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41170
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 19.03.21 - 09:38
Ассоциация туроператоров попросила авиакомпании не сажать туристов без ПЦР-теста на рейсы в Казахстан. Этот документ распространили в социальных сетях. Председателем ассоциации подтвердила подлинность документа.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 746
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 09:38
Ну что сказать, дебилизм живет и побеждает. Домой и не пропускать, где такое видано? Ну ладно иностранных туристов, там все понятно. Но представить себе семью из 4-х человек, которые имея билеты на обратный вылет, не зарезервировала 500 баксов на тесты, им что жить оставаться на островах? Есть же отработанные методы, карантин например. У нас что каждый управляет страной как хочет, даже ассоциация туроператоров?
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 10:01
что то не верится, что Ассоциация туроператоров- самоубийца.
они же должны понимать что в таких условиях летать на отдых -
рисковать что с положительным ты
застрянешь там неизвестно насколько и
сколько будет это стоить неизвестно.
и не каждый рискнет.
а от этого положительного там никто не застрахован.
судя по цифрам которые по прилету озвучиваются.
они же должны понимать что в таких условиях летать на отдых -
рисковать что с положительным ты
застрянешь там неизвестно насколько и
сколько будет это стоить неизвестно.
и не каждый рискнет.
а от этого положительного там никто не застрахован.
судя по цифрам которые по прилету озвучиваются.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1766
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 10:13
Цитата:
Я недавно прилетел из Шарм эль Шейха: тест на ПЦР, на обратную дорогу я прошёл там же, в Египте, стоило это мне 20$. Никаких проблем, даже дешевле чем у нас: 20$*420 тенге =8 400 тенге.
На семью из 4 человек это обойдётся: 4*20$*420 =33 600 тенге.
О каких 500 баксов или же 210 000 тенге вы говорите ?
Всё правильно делает, турагенство: безопасность превыше всего.
Если человек нашёл 1 000$ на поездку, то 20$ - это наверное не очень большая нагрузка на него.
Дантист:
дебилизм живет и побеждает.
дебилизм живет и побеждает.
Я недавно прилетел из Шарм эль Шейха: тест на ПЦР, на обратную дорогу я прошёл там же, в Египте, стоило это мне 20$. Никаких проблем, даже дешевле чем у нас: 20$*420 тенге =8 400 тенге.
На семью из 4 человек это обойдётся: 4*20$*420 =33 600 тенге.
О каких 500 баксов или же 210 000 тенге вы говорите ?
Всё правильно делает, турагенство: безопасность превыше всего.
Если человек нашёл 1 000$ на поездку, то 20$ - это наверное не очень большая нагрузка на него.
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 19.03.21 - 10:17
Цитата:
у нас тест сейчас стоит 7000 в частных лабораториях.
ACROS:
даже дешевле чем у нас: 20$*420 тенге =8 400 тенге.
даже дешевле чем у нас: 20$*420 тенге =8 400 тенге.
у нас тест сейчас стоит 7000 в частных лабораториях.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1766
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 10:27
Цитата:
Когда я улетал стоил: 9 300 тенге.
alex_60:
7000 в частных лабораториях
7000 в частных лабораториях
Когда я улетал стоил: 9 300 тенге.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 746
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 20.03.21 - 08:57
Все равно остается вопрос, имеет ли право ассоциация вводить запреты санитарного характера? Т.е. имеют ли они юридическую силу?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 458
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 20.03.21 - 09:24
Цитата:
Они проходили беЗплатно при халявном проживании.
alex_60:
у нас тест
у нас тест
Они проходили беЗплатно при халявном проживании.
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 20.03.21 - 09:30
Цитата:
почему бесплатно. отчисления в ФОМС
дают право в том числе и на тест пцр.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2021 - 09:32]
Я:
Они проходили беЗплатно при халявном проживании
Они проходили беЗплатно при халявном проживании
почему бесплатно. отчисления в ФОМС
дают право в том числе и на тест пцр.
[Исправлено: alex_60, 20.03.2021 - 09:32]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10124
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 20.03.21 - 09:53
При прохождении границы, тест пцр делают всем желающим Бесплатно. Результат приходит через 2-3 дня на телефон в виде смс . Наверно логично будет если и людям прилетающее на самолётах тоже будут делать пцр бесплатно. Ну хоть что то должно наше государство делать бесплатно) почти бесплатно ОСМС же есть.
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