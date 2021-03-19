Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...

Отправлено: - 09:38

Ну что сказать, дебилизм живет и побеждает. Домой и не пропускать, где такое видано? Ну ладно иностранных туристов, там все понятно. Но представить себе семью из 4-х человек, которые имея билеты на обратный вылет, не зарезервировала 500 баксов на тесты, им что жить оставаться на островах? Есть же отработанные методы, карантин например. У нас что каждый управляет страной как хочет, даже ассоциация туроператоров?