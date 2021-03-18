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≡ На дорогах - горы, активист сидит
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41170
На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 00:25
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В воскресенье, 14 марта, в 14 часов, на площадь перед облакиматом могли прийти десятки, а может быть, и сотни горожан, чтобы выразить свое мнение о качестве работы местной власти. Такое уведомление в установленный законом срок подал в городской акимат организатор митинга. Вместо возмущенной общественности в назначенный час на главной площади областного центра был другой сбор: дорожной техники и полицейских, присутствовал даже автозак. Как власть в Костанае пыталась сыграть на опережение, чтобы погасить «снежный бунт» в зародыше, и насколько ей это удалось, разбирался корреспондент «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7372
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 00:25
#1
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//Диас НУРМАГАМБЕТОВ известен костанайцам по акции «Аким, выходи!//
лично он известен как "кофейный стаканчик" а все остальные эпитеты на него вешают заинтересованные журналисты и блохеры которые активисты
Сделать из бесполезного дурака—героя не сложно, сложнее сделать из серьезного и умного человека—общественного лидера! Оно ему мало когда надо) у него и так ум и решалка есть)
А так популисты идут орать больше всех
Ленин таких г***н называл)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
82
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 09:43
#2
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лжецы и трусы. Не первый раз как только намечается выступление недовольных перед акиматом, власти в спешном порядке организовывают полирование площади. Причем под охраной усиленного наряда полиции, а как же без нее родимой, прикормленной и ручной.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7372
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 14:28
#3
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Цитата:
рихард:
лжецы и трусы. Не первый раз как только намечается выступление недовольных перед акиматом, власти в спешном порядке организовывают полирование площади.

Нет они умные люди
Пока недовольные сидят и ноют
И планируют Митинги
Работяги работают
А политтехнологии анализируют и решают
Я бы ещё хитрее поступил
Вывел бы госслужащих, молодежь,студентов на субботник по уборке снега в домах у пенсионеров
И по всем каналам бы потом это крутил
Чтобы люди видели что можно и так митинговать с пользой
А не как "кофейный стаканчик" хайповать на проблеме
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
56
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 16:05
#4
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Цитата:
abaika95:
Я бы ещё хитрее поступил Вывел бы госслужащих, молодежь,студентов на субботник по уборке снега в домах у пенсионеров

То есть, по сути, использовали бы административный ресурс... Отлично!
Цитата:
abaika95:
И по всем каналам бы потом это крутил Чтобы люди видели что можно и так митинговать с пользой

Пусть лучше по всем каналам крутят лица ответственных чиновников, которые не могут справиться с простой задачей: организовать оперативную чистку улиц и не препятствовать законному праву костанайцев на мирные собрания!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7372
На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 16:16
#5
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Цитата:
Добрый земледелец:
То есть, по сути, использовали бы административный ресурс... Отлично!

Да а что?
Это вас пугает?
Или оскорбляет?)
Вроде как они и с посадкой "стаканчика" использовали АДМ ресурс
Цитата:
Добрый земледелец:
Пусть лучше по всем каналам крутят лица ответственных чиновников, которые не могут справиться с простой задачей: организовать оперативную чистку улиц

Так они вполне справились
Разве нет?)
Улицы чистые и чья это заслуга?)
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Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
84
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 18.03.21 - 18:17
#6
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Отмазались, молодцы 👍 Брошенные машины - это единичные случаи! На эвакуатор, если мешает работе и на штрафстоянку. То что снега много, тоже так себе отмазка, он выпал не за один раз. Что мешало чистить и убирать снег после каждого снегопада и не ждать пока накопятся горы, размером с дом?
Возьмём к примеру Затобольск. Вдоль дорог машины не стоят, технике есть где "разгуляться". Сказать что коммунальщики не справляются, тоже не скажешь. Не справляются - это когда работают, вывозят, но не успевают сделать это в срок. А они не работают совсем! Нет техники на затобольских улицах! "На скорую руку" почистили дороги, чтоб хотя бы было где проехать и всё на этом. Вдоль дорог горы, на тротуарах залежи снега толщиной в полметра. Для удобства людей лишь сделали в снегу ступеньки, чтоб люди не скатывались с горки на проезжую часть на подходе к перекрёстку, а спускались по снеговым ступенькам. Вот что касается нашего посёлка, какие придуманы отмазки?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
442
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 19.03.21 - 09:32
#7
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Хотелось бы Напомнить г-ну Мусину, что Акимат существует не для того чтобы на чёрных лексусах по городу кататься.
Если ваши методы не работают, значит надо менять методы. Либо освобождайте кресла для тех, кто будет работать эффективно.
Если не хватает финансирования, урезайте финансирование мероприятий вроде пегасов и набережных.
Если не умеете расставлять приоритеты правильно, значит эта работа не для вас.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7372
На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 19.03.21 - 10:58
#8
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Цитата:
самый умный:
Либо освобождайте кресла для тех, кто будет работать эффективно.

Хорошо когда самый умный может дать совет
Одна проблема
Я не видел очереди кто желает встать у руля ЖКХ
Кто крайний в руководители жкх?
Никого?
Странно странно
Зато советчиков тьма)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4559
Re: На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 20.03.21 - 06:53
#9
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Ленин таких г***н называл)
Не врите, Ленин даже если знал такие слова ,но не опускался до этого. Кстати что это там зашифровано, случаем не изобретение французского профессора Луй де Гандон?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2272
На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 20.03.21 - 10:09
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
Кстати что это там зашифровано, случаем не изобретение французского профессора


https://c.radikal.ru/c43/2103/24/8719a065de01.jpg
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10124
На дорогах - горы, активист сидит
Отправлено: 20.03.21 - 10:30
#11
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