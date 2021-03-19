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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 22:10
Цитата:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл.
А ваз и ныне - там...
elektron:
Уже не первый форумчанин вам об этом говорит
Уже не первый форумчанин вам об этом говорит
Я и Гафурову, несколько раз - писАл.
А ваз и ныне - там...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 22:22
Цитата:
да? странно.
и что отвечает?
drakon:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл. А ваз и ныне - там..
Я и Гафурову, несколько раз - писАл. А ваз и ныне - там..
да? странно.
и что отвечает?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:00
///Президент США Джо Байден трижды споткнулся и в итоге упал при подъеме на борт номер один ///
видео впечатляет.
видео впечатляет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:09
Цитата:
Сам удивляюсь
Козлов я:
Вот этого, Макс, от вас никто не ожидал)))
Вот этого, Макс, от вас никто не ожидал)))
Сам удивляюсь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:11
Цитата:
Да пожалуйста, мне не жалко)
abaika95:
Очень рад Спасибо что делитесь такой инфой)
Очень рад Спасибо что делитесь такой инфой)
Да пожалуйста, мне не жалко)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:13
Цитата:
Теперь и вы делитесь сокровенным)?
abaika95:
Но пока что имеем хабалку
Но пока что имеем хабалку
Теперь и вы делитесь сокровенным)?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:29
Цитата:
корм подносите?
maxsaf:
корм подносите?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:41
Цитата:
Ну, типа того))
alex_60:
Ну, типа того))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:57
Цитата:
Значит вы пропустили)
Либо не заметили
Это называется узость восприятия
Когда что-то подходит под вашу систему ценностей и взглядов,вы можете даже мат не заметить и грубость в отношении тех к кому вы относитесь враждебно
Ну как бы так и надо)
А по факту нет)
Грубость была
И в ответ она получает такую же грубость
И плевать мне на моральное отношение общества
Газлайтинг для этого и существует)
Цитата:
Мелочишся стукачок
Путину напиши)
Цитата:
Да
Пока что имеем хабалку на форуме)
Не писайте из за этого)
Цитата:
Корм не так подносят
Вот смотри как надо
Алекс а ты знаешь почему Путин в бункере уже год сидит?)
elektron:
Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?
Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?
Значит вы пропустили)
Либо не заметили
Это называется узость восприятия
Когда что-то подходит под вашу систему ценностей и взглядов,вы можете даже мат не заметить и грубость в отношении тех к кому вы относитесь враждебно
Ну как бы так и надо)
А по факту нет)
Грубость была
И в ответ она получает такую же грубость
И плевать мне на моральное отношение общества
Газлайтинг для этого и существует)
Цитата:
drakon:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл.
Я и Гафурову, несколько раз - писАл.
Мелочишся стукачок
Путину напиши)
Цитата:
maxsaf:
Теперь и вы делитесь сокровенным)?
Теперь и вы делитесь сокровенным)?
Да
Пока что имеем хабалку на форуме)
Не писайте из за этого)
Цитата:
alex_60:
корм подносите?
корм подносите?
Корм не так подносят
Вот смотри как надо
Алекс а ты знаешь почему Путин в бункере уже год сидит?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:02
Цитата:
Цитата:
А не видит - ничё...
abaika95:
Мелочишся стукачок
Мелочишся стукачок
Цитата:
alex_60:
и что отвечает?
и что отвечает?
А не видит - ничё...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:11
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Papua New Guinea
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:15
Цитата:
Мудрость ОК,которая по наследству передалось, состоит в следующем.
У королей были шуты, у царей- мальчики для битья.
Точно так на форуме НГ - должен быть свой долбо... Погремушка.
Или троль.
Так было и так будет.
На каждые 1000 форумчан, должен быть один приду...Погремушка.
Чтобы отличать добро от зла. И умного человека- от Погремушки.
[Исправлено: Coopidon, 20.03.2021 - 00:18]
drakon:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл. А ваз и ныне - там
Я и Гафурову, несколько раз - писАл. А ваз и ныне - там
Мудрость ОК,которая по наследству передалось, состоит в следующем.
У королей были шуты, у царей- мальчики для битья.
Точно так на форуме НГ - должен быть свой долбо... Погремушка.
Или троль.
Так было и так будет.
На каждые 1000 форумчан, должен быть один приду...Погремушка.
Чтобы отличать добро от зла. И умного человека- от Погремушки.
[Исправлено: Coopidon, 20.03.2021 - 00:18]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:27
Цитата:
Да нормально поднесли, терпите
abaika95:
Корм не так подносят
Корм не так подносят
Да нормально поднесли, терпите
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:31
Цитата:
И Иманбека вместе с его Грэмми
abaika95:
Пока что имеем хабалку на форуме)
Пока что имеем хабалку на форуме)
И Иманбека вместе с его Грэмми
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:31
Цитата:
Объясню популярно
Я вижу то что пытаются некоторые личности внушить мне мнимое чувство вины при этом сами себя выпячивая жертвами и моралистами
Также происходит подмена понятий по примеру принципа газлайтинга
Когда социум внушает одному что чёрное это белое
Но я пока старческой деменцией не страдаю)
Воспринимаю реальность более менее объективно
И хамам отвечаю по хамски
Быдлу по быдлянски
По другому в психологии нельзя)
Иначе пациенты ну шею сядут
Цитата:
Да зайдите уже со своей страницы)
И несите тут свои мудрости
ЧТоже вы лицемерите?))
Ведь хочется хочется показаться умной и дерзкой?))
Но как-то боязно ведь так?))
Мало ли...
Не так поймут
И выстегнут
А про мальчиков вы правы
Только по факту
Эти мальчики вас всех тут по итогу...... крутят-вертят
А вы даже не понимаете этого))
Умишка не хватает немного
Понять а что? и для чего?
elektron:
И это пишет психолог?
И это пишет психолог?
Объясню популярно
Я вижу то что пытаются некоторые личности внушить мне мнимое чувство вины при этом сами себя выпячивая жертвами и моралистами
Также происходит подмена понятий по примеру принципа газлайтинга
Когда социум внушает одному что чёрное это белое
Но я пока старческой деменцией не страдаю)
Воспринимаю реальность более менее объективно
И хамам отвечаю по хамски
Быдлу по быдлянски
По другому в психологии нельзя)
Иначе пациенты ну шею сядут
Цитата:
Coopidon:
Мудрость ОК,которая по наследству передалось,
Мудрость ОК,которая по наследству передалось,
Да зайдите уже со своей страницы)
И несите тут свои мудрости
ЧТоже вы лицемерите?))
Ведь хочется хочется показаться умной и дерзкой?))
Но как-то боязно ведь так?))
Мало ли...
Не так поймут
И выстегнут
А про мальчиков вы правы
Только по факту
Эти мальчики вас всех тут по итогу...... крутят-вертят
А вы даже не понимаете этого))
Умишка не хватает немного
Понять а что? и для чего?
-
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