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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 98 из 99«1...96979899»
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 22:10
#1456
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Цитата:
elektron:
Уже не первый форумчанин вам об этом говорит

Я и Гафурову, несколько раз - писАл.
А ваз и ныне - там... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11390
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 22:22
#1457
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Цитата:
drakon:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл. А ваз и ныне - там..


да? странно.
и что отвечает?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11390
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:00
#1458
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///Президент США Джо Байден трижды споткнулся и в итоге упал при подъеме на борт номер один ///
видео впечатляет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:09
#1459
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Цитата:
Козлов я:
Вот этого, Макс, от вас никто не ожидал)))

Сам удивляюсь :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:11
#1460
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Цитата:
abaika95:
Очень рад Спасибо что делитесь такой инфой)

Да пожалуйста, мне не жалко)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:13
#1461
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Цитата:
abaika95:
Но пока что имеем хабалку

Теперь и вы делитесь сокровенным)?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11390
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:29
#1462
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Цитата:
maxsaf:

корм подносите?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:41
#1463
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Цитата:
alex_60:

Ну, типа того))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 23:57
#1464
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Цитата:
elektron:
Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?

Значит вы пропустили)
Либо не заметили
Это называется узость восприятия
Когда что-то подходит под вашу систему ценностей и взглядов,вы можете даже мат не заметить и грубость в отношении тех к кому вы относитесь враждебно
Ну как бы так и надо)
А по факту нет)
Грубость была
И в ответ она получает такую же грубость
И плевать мне на моральное отношение общества
Газлайтинг для этого и существует)
Цитата:
drakon:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл.

Мелочишся стукачок
Путину напиши)
Цитата:
maxsaf:
Теперь и вы делитесь сокровенным)?

Да
Пока что имеем хабалку на форуме)
Не писайте из за этого)
Цитата:
alex_60:
корм подносите?

Корм не так подносят
Вот смотри как надо
Алекс а ты знаешь почему Путин в бункере уже год сидит?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21415
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:02
#1465
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Цитата:
abaika95:
Мелочишся стукачок

Цитата:
alex_60:
и что отвечает?

А не видит - ничё... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:11
#1466
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Цитата:
abaika95:
И плевать мне на моральное отношение общества

И это пишет психолог? :-o
:lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:15
#1467
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Цитата:
drakon:
Я и Гафурову, несколько раз - писАл. А ваз и ныне - там

Мудрость ОК,которая по наследству передалось, состоит в следующем.
У королей были шуты, у царей- мальчики для битья.
Точно так на форуме НГ - должен быть свой долбо... Погремушка.
Или троль.
Так было и так будет.
На каждые 1000 форумчан, должен быть один приду...Погремушка.
Чтобы отличать добро от зла. И умного человека- от Погремушки.

[Исправлено: Coopidon, 20.03.2021 - 00:18]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6607
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:27
#1468
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Цитата:
abaika95:
Корм не так подносят

Да нормально поднесли, терпите :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:31
#1469
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Цитата:
abaika95:
Пока что имеем хабалку на форуме)

И Иманбека вместе с его Грэмми :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7372
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:31
#1470
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Цитата:
elektron:
И это пишет психолог?

Объясню популярно
Я вижу то что пытаются некоторые личности внушить мне мнимое чувство вины при этом сами себя выпячивая жертвами и моралистами
Также происходит подмена понятий по примеру принципа газлайтинга
Когда социум внушает одному что чёрное это белое
Но я пока старческой деменцией не страдаю)
Воспринимаю реальность более менее объективно
И хамам отвечаю по хамски
Быдлу по быдлянски
По другому в психологии нельзя)
Иначе пациенты ну шею сядут
Цитата:
Coopidon:
Мудрость ОК,которая по наследству передалось,

Да зайдите уже со своей страницы)
И несите тут свои мудрости
ЧТоже вы лицемерите?))
Ведь хочется хочется показаться умной и дерзкой?))
Но как-то боязно ведь так?))
Мало ли...
Не так поймут
И выстегнут
А про мальчиков вы правы
Только по факту
Эти мальчики вас всех тут по итогу...... крутят-вертят
А вы даже не понимаете этого))
Умишка не хватает немного
Понять а что? и для чего?
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