Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...

Отправлено: - 00:08

Увидел рейтинг казахстанских СМИ по цитируемости от Brand Analytics и взоржал. В ТОП-30 на 29 и 30 месте каким-то образом оказались сайты практически или полностью без собственного контента, а что касается «Эха Казахстана», то это вообще проект, предназначенный для вбросов и управляющийся из Молдовы и Украины. По крайней мере оттуда управлялись страницы в ФБ, пока их не грохнули. Сайт расположен на сервере в США, раньше был на PS.kz. Управляет сетью в том числе некто Олег Винокуров из Москвы, либо его клон, укравший фото вот с этой страницы, что более вероятно. «Эхо» — это партизанская сеть из как минимум трёх сайтов («Эхо Молдовы», «Эхо Казахстана» и «Эхо Кыргызстана»), контент для которой копипастится в полуавтоматическом режиме. Между новостным контентом, собственно, и вбрасывается пропаганда или дезинформация (например о деятельности министерства обороны РК, выборах в Кыргызстане или о вакцинации). И у меня тут пара вопросов к методологии Brand Analytics: — как в рейтинг казахстанских СМИ попал не казахстанский, а то и антиказахстанский, проект (и вообще партизанский и анонимный, и по сути СМИ не являющийся)? — каким образом в рейтинге не оказалось, например, сайта Vlast.kz, трафик которого по открытым данным в 10 раз выше, а социальная активность по тем же данным выше в 4 раза? Такая вот аналитика-шманалитика



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