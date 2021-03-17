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"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41168
"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
Отправлено: 17.03.21 - 14:54
Впервые рейтинг СМИ Республики Казахстан составил Brand Analytics. Список составили из наиболее часто цитируемых изданий в социальных медиа в феврале 2021 года. В топ-30 медиарейтинга вошли новостные агентства, сетевые издания, представительства газет и телеканалов, а также региональные и спортивные СМИ. Период исследования: 1.02 – 28.02 2021.
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Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 14:54
Наша газета молодцы
Но объективности ради у нас всего в РК онлайн-изданий штук 40-50 наберётся) и да попасть в один ряд по цитируемости с BaigeNews,Камыш,Экспресс К,Егемен Казахстан и Кызылординскими ВЕСТЯми как-то....зашкварно) это говорит о том что казахстанской журналистике ещё работать и работать над собой) а пока средне
Но объективности ради у нас всего в РК онлайн-изданий штук 40-50 наберётся) и да попасть в один ряд по цитируемости с BaigeNews,Камыш,Экспресс К,Егемен Казахстан и Кызылординскими ВЕСТЯми как-то....зашкварно) это говорит о том что казахстанской журналистике ещё работать и работать над собой) а пока средне
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4558
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 15:09
Абайка первым выбежал и стал махать розовыми трусами
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3847
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 15:17
Поздравляю, не плохо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21415
"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
Отправлено: 17.03.21 - 15:18
Цитата:
Женскими, с Рюшечками?...
сайлау курманов:
розовыми трусами
розовыми трусами
Женскими, с Рюшечками?...
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 16:01
Цитата:
Ну простите что определил вас в данном деле) но вы тоже молоток,выбежали вторым со своими труселями)
сайлау курманов:
Абайка первым выбежал и стал махать розовыми трусами
Абайка первым выбежал и стал махать розовыми трусами
Ну простите что определил вас в данном деле) но вы тоже молоток,выбежали вторым со своими труселями)
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 17.03.21 - 16:01
Цитата:
Да у Юли отобрал)
drakon:
Женскими, с Рюшечками?
Женскими, с Рюшечками?
Да у Юли отобрал)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1170
"НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в Казахстане
Отправлено: 17.03.21 - 18:07
Цитата:
Парусность больше.
abaika95:
Ну простите что определил вас в данном деле)
Ну простите что определил вас в данном деле)
Парусность больше.
Re: "НГ" вошла в Топ-30 самых цитируемых СМИ в...
Отправлено: 20.03.21 - 00:08
Увидел рейтинг казахстанских СМИ по цитируемости от Brand Analytics и взоржал. В ТОП-30 на 29 и 30 месте каким-то образом оказались сайты практически или полностью без собственного контента, а что касается «Эха Казахстана», то это вообще проект, предназначенный для вбросов и управляющийся из Молдовы и Украины. По крайней мере оттуда управлялись страницы в ФБ, пока их не грохнули. Сайт расположен на сервере в США, раньше был на PS.kz. Управляет сетью в том числе некто Олег Винокуров из Москвы, либо его клон, укравший фото вот с этой страницы, что более вероятно. «Эхо» — это партизанская сеть из как минимум трёх сайтов («Эхо Молдовы», «Эхо Казахстана» и «Эхо Кыргызстана»), контент для которой копипастится в полуавтоматическом режиме. Между новостным контентом, собственно, и вбрасывается пропаганда или дезинформация (например о деятельности министерства обороны РК, выборах в Кыргызстане или о вакцинации). И у меня тут пара вопросов к методологии Brand Analytics: — как в рейтинг казахстанских СМИ попал не казахстанский, а то и антиказахстанский, проект (и вообще партизанский и анонимный, и по сути СМИ не являющийся)? — каким образом в рейтинге не оказалось, например, сайта Vlast.kz, трафик которого по открытым данным в 10 раз выше, а социальная активность по тем же данным выше в 4 раза? Такая вот аналитика-шманалитика
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