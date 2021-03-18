Отправлено: - 20:56

drakon:

за полёт, в космос, ему, что не дали Героя?...

Цитата:///Поскольку Токтар Аубакиров совершил космический полёт, уже имея звание Героя Советского Союза[3], а повторные награждения «Золотой Звездой» с 1988 года были отменены, за свой единственный полёт в космос он был награждён орденом Октябрьской Революции.///