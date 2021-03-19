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≡ Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров рейтинга "слышащее государство"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41168
Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров рейтинга "слышащее государство"
Отправлено: 19.03.21 - 13:04
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Активность взаимодействия местных исполнительных органов (МИО) с населением на площадке «Открытый диалог» в соответствии с принципами концепции «слышащего государства» проанализировала компания Ranking.kz.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1766
Re: Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров...
Отправлено: 19.03.21 - 13:04
#1
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Все кто хочет обратиться в местные акиматы - вперёд: скоро или завтра уже, у нас в области начнётся, я так думаю, приём населения или обращений по всем ( любым) вопросам, и это будет происходить не ради народа, а ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника).
Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
142
Re: Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров...
Отправлено: 19.03.21 - 15:21
#2
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В чужом глазу соринку видим, в своём - бревна не замечаем) Только в одном заголовке 2 ошибки!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21415
Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров рейтинга "слышашее государство"
Отправлено: 19.03.21 - 15:25
#3
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Цитата:
ACROS:
Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.

Как хорошо, что мне ничего - не нужно... :lol: ;-)
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
516
Re: Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров...
Отправлено: 19.03.21 - 15:33
#4
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Статистика для статистики ради статистики. Пособие: надеваем сварочную маску и вставляем беруши и начинаем практическое занятие!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
809
Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров рейтинга "слышащее государство"
Отправлено: 19.03.21 - 23:36
#5
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Аутсайдер, это судьба.
Планида, значит, над Кустанаем, такая легла. Всмысле карта.
Когда то гремел, два ордена Ленина получил.
А сейчас...

[Исправлено: Coopidon, 19.03.2021 - 23:43]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
809
Re: Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров...
Отправлено: 19.03.21 - 23:41
#6
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Цитата:
Мурзилка:
В чужом глазу соринку видим, в своём - бревна не замечаем) Только в одном заголовке 2 ошибки!

А ещё смеют на акима бочку катить!
Безобразие, я считаю.
Это ещё мелочи. Цветочки.
Надо ещё ихнее бельё проверить. Вдруг вортничек рубашки -грязый, тогда вообще...
Наглешь.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
809
Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров рейтинга "слышащее государство"
Отправлено: 19.03.21 - 23:52
#7
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Цитата:
ACROS:
ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника). Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.

Думаю - нет.
Рейтинг- рейтингу-рознь. (Извините за тавтологию).
Только настоящий бастык знает, какой у него рейтинг у вышестоящих бастыков. Кому, когда и сколько, нужно сказать рахмет, и в какой его конвертик поручить братишкам и сватам разрисовать.
Угадает- на повышение пойдёт.
Не угадает - поймают в бане, на охоте, в рабочее время, кормящих проверяющих в неработающем, и что характерно, с холодными плитами, ресторане.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7369
Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров рейтинга "слышащее государство"
Отправлено: 20.03.21 - 00:00
#8
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Цитата:
Coopidon:
Аутсайдер, это судьба. Планида, значит, над Кустанаем, такая легла. Всмысле карта. Когда то гремел, два ордена Ленина получил. А сейчас...

А сейчас
Завели на форуме погремушку в виде купидонихи
А она и несёт и несёт
Давно уже не в деле
А все несёт)
Беда поэтому у области что все так и плохо
Все мнят себя троллями а на деле так,колокольчики только)
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