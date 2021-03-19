Акимат Костанайской области оказался в числе аутсайдеров рейтинга "слышащее государство"
Отправлено: 19.03.21 - 13:04
Активность взаимодействия местных исполнительных органов (МИО) с населением на площадке «Открытый диалог» в соответствии с принципами концепции «слышащего государства» проанализировала компания Ranking.kz. Читать новость>>
Все кто хочет обратиться в местные акиматы - вперёд: скоро или завтра уже, у нас в области начнётся, я так думаю, приём населения или обращений по всем ( любым) вопросам, и это будет происходить не ради народа, а ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника). Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.
ACROS: ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника). Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.
Думаю - нет. Рейтинг- рейтингу-рознь. (Извините за тавтологию). Только настоящий бастык знает, какой у него рейтинг у вышестоящих бастыков. Кому, когда и сколько, нужно сказать рахмет, и в какой его конвертик поручить братишкам и сватам разрисовать. Угадает- на повышение пойдёт. Не угадает - поймают в бане, на охоте, в рабочее время, кормящих проверяющих в неработающем, и что характерно, с холодными плитами, ресторане.
Coopidon: Аутсайдер, это судьба. Планида, значит, над Кустанаем, такая легла. Всмысле карта. Когда то гремел, два ордена Ленина получил. А сейчас...
А сейчас Завели на форуме погремушку в виде купидонихи А она и несёт и несёт Давно уже не в деле А все несёт) Беда поэтому у области что все так и плохо Все мнят себя троллями а на деле так,колокольчики только)
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