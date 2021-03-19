Отправлено: - 23:52

ACROS:

ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника). Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.

Цитата:Думаю - нет.Рейтинг- рейтингу-рознь. (Извините за тавтологию).Только настоящий бастык знает, какой у него рейтинг у вышестоящих бастыков. Кому, когда и сколько, нужно сказать рахмет, и в какой его конвертик поручить братишкам и сватам разрисовать.Угадает- на повышение пойдёт.Не угадает - поймают в бане, на охоте, в рабочее время, кормящих проверяющих в неработающем, и что характерно, с холодными плитами, ресторане.