Отправлено: - 23:57

elektron:

Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?

drakon:

Я и Гафурову, несколько раз - писАл.

maxsaf:

Теперь и вы делитесь сокровенным)?

alex_60:

корм подносите?

Цитата:Значит вы пропустили)Либо не заметилиЭто называется узость восприятияКогда что-то подходит под вашу систему ценностей и взглядов,вы можете даже мат не заметить и грубость в отношении тех к кому вы относитесь враждебноНу как бы так и надо)А по факту нет)Грубость былаИ в ответ она получает такую же грубостьИ плевать мне на моральное отношение обществаГазлайтинг для этого и существует)Цитата:Мелочишся стукачокПутину напиши)Цитата:ДаПока что имеем хабалку на форуме)Не писайте из за этого)Цитата:Корм не так подносятВот смотри как надоАлекс а ты знаешь почему Путин в бункере уже год сидит?)