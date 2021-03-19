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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 97 из 98«1...95969798»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 20:06
#1441
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Цитата:
dvb:
Мне одному кажется, что он идиот?


голосование можно. оно покажет

[Исправлено: alex_60, 19.03.2021 - 20:15]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 20:13
#1442
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Иманбек - пустышка, говорю же сбой компьютера при голосовании.
должен был победить вождь племени
серых крокодилов. из Занзибара.
у него три класса музыкальной школы.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1766
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 20:51
#1443
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Цитата:
alex_60:
сбой компьютера при голосовании


Ну да, конечно: компьютеры наверное были - ламповыми: пока включили,пока разогрелись.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:01
#1444
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Цитата:
ACROS:


ну вариант, казахские хакеры вмешались
в процесс голосования.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7366
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:22
#1445
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Цитата:
maxsaf:
Я пописал)))

Очень рад
Спасибо что делитесь такой инфой)
Цитата:
ACROS:
Может будем придерживаться, все вместе, каких то рамок приличия.Это же общественное место.

Без проблем
Когда взрослая, начитанная женщина будет вести себя как культурный человек,не будет хамить и скатыватся в агрессивные ругательства(до этого несколько раз было но все лицемерно это не заметили) то и мир вокруг нее будет культурным
Но пока что имеем хабалку
А с хабалами общаются соответственно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:23
#1446
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Эрдоган вступился за Путина, и сказал
что байден-чмо.
////Недопустимо делать подобные заявления в адрес президента России. Господин Путин дал очень умный и элегантный ответ»,///
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7366
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:26
#1447
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Цитата:
alex_60:
голосование можно. оно покажет

Боюсь опять трафик на нг взлетит
Цитата:
alex_60:
Иманбек - пустышка, говорю же сбой компьютера при голосовании. должен был победить вождь племени серых крокодилов. из Занзибара. у него три класса музыкальной школы

Весь Казахстан и мир рад хоть маленькой но победе обычного парня-железнодорожника из Аксу
Про него хотят книгу написать
О том как обычный работяга получил Грэмми
А Александру Из Костаная не нравится эта история
Пустышка говорит
Ну да
Он то! он то...
На форуме сидит днями и ночами
Он то добился)
А Иманбек с Грэмми так...пустышка
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7366
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:27
#1448
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Цитата:
alex_60:
Эрдоган вступился за Путина, и сказал что байден-чмо.

Подозрительно
Значит скоро опять посла из России в Турции убьют
Турки они такие
Восточные и коварные
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:35
#1449
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Цитата:
alex_60:
Эрдоган вступился за Путина

Байден на приёме у Путина
:lol:

[Исправлено: elektron, 19.03.2021 - 16:36]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:37
#1450
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непонятно завтра ярмарка, а наурыз отменили у нас или нет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:42
#1451
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Цитата:
elektron:

похоже.
уже куча его слабоумия в сми.
--президент Харрис и я....
---вон тот парень руководит войсками, как его зовут...про министра обороны.
-вот эти. я забыл сколько их
и зачем я здесь... про губернаторов.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:47
#1452
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Цитата:
alex_60:
непонятно завтра ярмарка,

Алекс, ты пойдёшь?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:50
#1453
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кто соскучился по локдаунам,
компания Арыстан организует дополнительные вылеты на Наурыз в Астану и Алма-ату. в полете подается кумыс.

[Исправлено: alex_60, 19.03.2021 - 21:53]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:54
#1454
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Цитата:
drakon:
ты пойдёшь


пойду.
к младшему внуку на день рождения.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:57
#1455
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Цитата:
abaika95:
Когда взрослая, начитанная женщина будет вести себя как культурный человек,не будет хамить и скатыватся в агрессивные ругательства

Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?
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Страница 97 из 98«1...95969798»
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