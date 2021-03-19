Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 20:06
Цитата:
голосование можно. оно покажет
[Исправлено: alex_60, 19.03.2021 - 20:15]
dvb:
Мне одному кажется, что он идиот?
Мне одному кажется, что он идиот?
голосование можно. оно покажет
[Исправлено: alex_60, 19.03.2021 - 20:15]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 20:13
Иманбек - пустышка, говорю же сбой компьютера при голосовании.
должен был победить вождь племени
серых крокодилов. из Занзибара.
у него три класса музыкальной школы.
должен был победить вождь племени
серых крокодилов. из Занзибара.
у него три класса музыкальной школы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1766
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 20:51
Цитата:
Ну да, конечно: компьютеры наверное были - ламповыми: пока включили,пока разогрелись.
alex_60:
сбой компьютера при голосовании
сбой компьютера при голосовании
Ну да, конечно: компьютеры наверное были - ламповыми: пока включили,пока разогрелись.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:01
Цитата:
ну вариант, казахские хакеры вмешались
в процесс голосования.
ACROS:
ну вариант, казахские хакеры вмешались
в процесс голосования.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:22
Цитата:
Очень рад
Спасибо что делитесь такой инфой)
Цитата:
Без проблем
Когда взрослая, начитанная женщина будет вести себя как культурный человек,не будет хамить и скатыватся в агрессивные ругательства(до этого несколько раз было но все лицемерно это не заметили) то и мир вокруг нее будет культурным
Но пока что имеем хабалку
А с хабалами общаются соответственно
maxsaf:
Я пописал)))
Я пописал)))
Очень рад
Спасибо что делитесь такой инфой)
Цитата:
ACROS:
Может будем придерживаться, все вместе, каких то рамок приличия.Это же общественное место.
Может будем придерживаться, все вместе, каких то рамок приличия.Это же общественное место.
Без проблем
Когда взрослая, начитанная женщина будет вести себя как культурный человек,не будет хамить и скатыватся в агрессивные ругательства(до этого несколько раз было но все лицемерно это не заметили) то и мир вокруг нее будет культурным
Но пока что имеем хабалку
А с хабалами общаются соответственно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:23
Эрдоган вступился за Путина, и сказал
что байден-чмо.
////Недопустимо делать подобные заявления в адрес президента России. Господин Путин дал очень умный и элегантный ответ»,///
что байден-чмо.
////Недопустимо делать подобные заявления в адрес президента России. Господин Путин дал очень умный и элегантный ответ»,///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:26
Цитата:
Боюсь опять трафик на нг взлетит
Цитата:
Весь Казахстан и мир рад хоть маленькой но победе обычного парня-железнодорожника из Аксу
Про него хотят книгу написать
О том как обычный работяга получил Грэмми
А Александру Из Костаная не нравится эта история
Пустышка говорит
Ну да
Он то! он то...
На форуме сидит днями и ночами
Он то добился)
А Иманбек с Грэмми так...пустышка
alex_60:
голосование можно. оно покажет
голосование можно. оно покажет
Боюсь опять трафик на нг взлетит
Цитата:
alex_60:
Иманбек - пустышка, говорю же сбой компьютера при голосовании. должен был победить вождь племени серых крокодилов. из Занзибара. у него три класса музыкальной школы
Иманбек - пустышка, говорю же сбой компьютера при голосовании. должен был победить вождь племени серых крокодилов. из Занзибара. у него три класса музыкальной школы
Весь Казахстан и мир рад хоть маленькой но победе обычного парня-железнодорожника из Аксу
Про него хотят книгу написать
О том как обычный работяга получил Грэмми
А Александру Из Костаная не нравится эта история
Пустышка говорит
Ну да
Он то! он то...
На форуме сидит днями и ночами
Он то добился)
А Иманбек с Грэмми так...пустышка
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:27
Цитата:
Подозрительно
Значит скоро опять посла из России в Турции убьют
Турки они такие
Восточные и коварные
alex_60:
Эрдоган вступился за Путина, и сказал что байден-чмо.
Эрдоган вступился за Путина, и сказал что байден-чмо.
Подозрительно
Значит скоро опять посла из России в Турции убьют
Турки они такие
Восточные и коварные
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:35
Цитата:
Байден на приёме у Путина
[Исправлено: elektron, 19.03.2021 - 16:36]
alex_60:
Эрдоган вступился за Путина
Эрдоган вступился за Путина
Байден на приёме у Путина
[Исправлено: elektron, 19.03.2021 - 16:36]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:37
непонятно завтра ярмарка, а наурыз отменили у нас или нет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:42
Цитата:
похоже.
уже куча его слабоумия в сми.
--президент Харрис и я....
---вон тот парень руководит войсками, как его зовут...про министра обороны.
-вот эти. я забыл сколько их
и зачем я здесь... про губернаторов.
elektron:
похоже.
уже куча его слабоумия в сми.
--президент Харрис и я....
---вон тот парень руководит войсками, как его зовут...про министра обороны.
-вот эти. я забыл сколько их
и зачем я здесь... про губернаторов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21414
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:47
Цитата:
Алекс, ты пойдёшь?...
alex_60:
непонятно завтра ярмарка,
непонятно завтра ярмарка,
Алекс, ты пойдёшь?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:50
кто соскучился по локдаунам,
компания Арыстан организует дополнительные вылеты на Наурыз в Астану и Алма-ату. в полете подается кумыс.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2021 - 21:53]
компания Арыстан организует дополнительные вылеты на Наурыз в Астану и Алма-ату. в полете подается кумыс.
[Исправлено: alex_60, 19.03.2021 - 21:53]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:54
Цитата:
пойду.
к младшему внуку на день рождения.
drakon:
ты пойдёшь
ты пойдёшь
пойду.
к младшему внуку на день рождения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6604
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 21:57
Цитата:
Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?
abaika95:
Когда взрослая, начитанная женщина будет вести себя как культурный человек,не будет хамить и скатыватся в агрессивные ругательства
Когда взрослая, начитанная женщина будет вести себя как культурный человек,не будет хамить и скатыватся в агрессивные ругательства
Да прекратите уже, ни разу за Таноми ничего подобного не наблюдал (может что пропустил), а вот от вас регулярно. Уже не первый форумчанин вам об этом говорит. Взрослые люди же (вроде)?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать