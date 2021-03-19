Отправлено: - 21:26

alex_60:

голосование можно. оно покажет

alex_60:

Иманбек - пустышка, говорю же сбой компьютера при голосовании. должен был победить вождь племени серых крокодилов. из Занзибара. у него три класса музыкальной школы

Цитата:Боюсь опять трафик на нг взлетитЦитата:Весь Казахстан и мир рад хоть маленькой но победе обычного парня-железнодорожника из АксуПро него хотят книгу написатьО том как обычный работяга получил ГрэммиА Александру Из Костаная не нравится эта историяПустышка говоритНу даОн то! он то...На форуме сидит днями и ночамиОн то добился)А Иманбек с Грэмми так...пустышка