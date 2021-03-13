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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 353 из 353«1...351352353
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.03.21 - 15:54
#5281
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Цитата:
alex_60:
ты блины хоть ел.?

Алекс, ещё вчера.

Со сметаной. Икра - надоела... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.21 - 11:18
#5282
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Цитата:
drakon:

надеюсь сам жарил, или пек,
как там правильно.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.21 - 12:43
#5283
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Цитата:
alex_60:
надеюсь сам жарил

Жарю - сам.
Пекёт - Барбара... :lol: :oops: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.21 - 12:49
#5284
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Цитата:
drakon:
Жарю - сам. Пекёт - Барбара


хорошо устроился.
однако.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.21 - 19:09
#5285
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Интересно, когда уже создадут,
Казахстанскую вакцину, против
коронавируса?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.21 - 19:20
#5286
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Цитата:
drakon:
Интересно, когда уже создадут, Казахстанскую вакцину, против коронавируса


уже создана. ты что медицинские издания не читаешь?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.03.21 - 22:47
#5287
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Цитата:
alex_60:
уже создана. ты что медицинские издания не читаешь?

Читаю иногда, вот что - вычитал.

Но я почему то, не верю... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 15.03.2021 - 22:48]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.03.21 - 14:56
#5288
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Кажется, хотели - переименовать, улицу.
https://c.radikal.ru/c14/2103/52/99ceff844936.jpg
Не разрешил - народ... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 16.03.2021 - 14:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11387
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.03.21 - 21:34
#5289
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ты к мейрамы наурыз подготовился?
конина, сурпа, камыс.
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