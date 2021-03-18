Отправлено: - 00:36

Через несколько лет все поменялось, и та же газета уже выдает другие результаты опроса: якобы больше половины населения против перевода.

гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР.

В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.

А вы знаете, сколько жителей во всей Костанайской области? - спросил адвокат истцов Олег ЗАХВАТАЕВ. И после отрицательного ответа представителя аппарата акима продолжил: - В области более 800 000 человек!

Когда в 2018 году возвращали в часовой пояс UTC+5 Кызылорду, все было по-другому, - объяснил он

[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]

Цитата:И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)Цитата:Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))Цитата:И че?Адвокат не знает что такое социальное исследование ?Когда берут выборку а не все население?Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)Цитата:Конечно там было все по другомуТам АП позванило и сказало переводу бытьИ аким ради своего популизма решил перевестиИ все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за переводВот 16 лет молчали а тут прям решили!!!Во главе с этим нурхожаевым))А у нас не могут!Странно правда ? (Голосом Карлсона)