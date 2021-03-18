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Как грамотно перевести стрелки?
Как грамотно перевести стрелки?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41167
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21411
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Ждём решение - суда...
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:36
Цитата:
И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)
Цитата:
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Цитата:
И че?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ?
Когда берут выборку а не все население?
Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)
Цитата:
Конечно там было все по другому
Там АП позванило и сказало переводу быть
И аким ради своего популизма решил перевести
И все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за перевод
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Во главе с этим нурхожаевым))
А у нас не могут!
Странно правда ? (Голосом Карлсона)
[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]
Через несколько лет все поменялось, и та же газета уже выдает другие результаты опроса: якобы больше половины населения против перевода.
И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)
Цитата:
гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР.
В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.
В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Цитата:
А вы знаете, сколько жителей во всей Костанайской области? - спросил адвокат истцов Олег ЗАХВАТАЕВ. И после отрицательного ответа представителя аппарата акима продолжил: - В области более 800 000 человек!
И че?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ?
Когда берут выборку а не все население?
Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)
Цитата:
Когда в 2018 году возвращали в часовой пояс UTC+5 Кызылорду, все было по-другому, - объяснил он
Конечно там было все по другому
Там АП позванило и сказало переводу быть
И аким ради своего популизма решил перевести
И все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за перевод
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Во главе с этим нурхожаевым))
А у нас не могут!
Странно правда ? (Голосом Карлсона)
[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 08:39
Цитата:
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Цитата:
Похоже, что адвокат как раз знает отличие между репрезентативной выборкой и прогнозируемой. Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Цитата:
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
abaika95:
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Цитата:
abaika95:
Адвокат не знает что такое социальное исследование ? Когда берут выборку а не все население?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ? Когда берут выборку а не все население?
Похоже, что адвокат как раз знает отличие между репрезентативной выборкой и прогнозируемой. Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Цитата:
abaika95:
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 82
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 09:58
ремарка в адрес акима области точно в десятку. Временщик есть временщик.
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 14:19
Цитата:
Такие как мы понимаем глубже и шире проблему
А оно только учебником научилась размахивать) и врать с диаграммами
Цитата:
Ну да удобно ещё за этого адвоката додумывать)
Цитата:
Так боролись что в суд 16 лет подавали?
Так боролись что на митинги выходили?
Так боролись что Кулагина и Садвокасова постоянно пинали и клеймили позором за то что они время не переводят?)
Нет
Бороться начали когда разнарядка сверху пришла поднять бессмысленный вопрос чтобы был постоянный крючок дабы покритиковать акима временщика который 6 лет уже временит
Всем уже видно что не перевод их цель)
Маркс:
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Такие как мы понимаем глубже и шире проблему
А оно только учебником научилась размахивать) и врать с диаграммами
Цитата:
Маркс:
Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Ну да удобно ещё за этого адвоката додумывать)
Цитата:
Маркс:
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
Так боролись что в суд 16 лет подавали?
Так боролись что на митинги выходили?
Так боролись что Кулагина и Садвокасова постоянно пинали и клеймили позором за то что они время не переводят?)
Нет
Бороться начали когда разнарядка сверху пришла поднять бессмысленный вопрос чтобы был постоянный крючок дабы покритиковать акима временщика который 6 лет уже временит
Всем уже видно что не перевод их цель)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1765
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 17:51
Цитата://поэтому знаю, как это должно быть.//
Я то же примерно, и наверное точно, знаю как это БЫЛО на самом деле: ""... Кушербаев вызвал к себе зама, дал ПИНОК под зад - немедленно перевести стрелки, вперёд или назад, исполняйте..." и ВСЁ понеслось со скоростью детской неожиданности.
И не надо было делать никаких ОПРОСОВ, заседаний ненужного и покладистого общественного совета ( там такой же, как и у нас ОС - ляжет под любого начальника), не было ни статей в прессе, ни судов, ни дебатов - было ОДНО - волевое решение АКИМА.
Бесплатный совет этим инициаторам перевода: пишите челобитную второму Президенту о назначении Кушербаева акимом Костанайской области - и на второй день после его назначения, стрелки переведут туда куда вы хотите - вперёд или назад. И наутро второго дня все ТЕ кто пел против перевода, будут петь ЗА перевод.
Я то же примерно, и наверное точно, знаю как это БЫЛО на самом деле: ""... Кушербаев вызвал к себе зама, дал ПИНОК под зад - немедленно перевести стрелки, вперёд или назад, исполняйте..." и ВСЁ понеслось со скоростью детской неожиданности.
И не надо было делать никаких ОПРОСОВ, заседаний ненужного и покладистого общественного совета ( там такой же, как и у нас ОС - ляжет под любого начальника), не было ни статей в прессе, ни судов, ни дебатов - было ОДНО - волевое решение АКИМА.
Бесплатный совет этим инициаторам перевода: пишите челобитную второму Президенту о назначении Кушербаева акимом Костанайской области - и на второй день после его назначения, стрелки переведут туда куда вы хотите - вперёд или назад. И наутро второго дня все ТЕ кто пел против перевода, будут петь ЗА перевод.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 18:16
Цитата:
Ой, не надо! Зри в корень, а то знаю я таких как вы, натворите дел, потом Геракла придется вызывать конюшню чистить.
Цитата:
Так у нас всегда медленно запрягают, но быстро ездят.
abaika95:
Такие как мы понимаем глубже и шире проблему
Такие как мы понимаем глубже и шире проблему
Ой, не надо! Зри в корень, а то знаю я таких как вы, натворите дел, потом Геракла придется вызывать конюшню чистить.
Цитата:
abaika95:
Так боролись что в суд 16 лет подавали?
Так боролись что в суд 16 лет подавали?
Так у нас всегда медленно запрягают, но быстро ездят.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 84
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 18:51
"...Мы устали просыпаться в темноте, когда дети идут в школу с фонариками...."
Ой бедные несчастные, устали просыпаться в темноте. Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте! А весной-летом будешь просыпаться при свете дня безо всякого перевода! Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты, которые никто не контролирует и они превышают уже все адекватные пределы, а они фигнёй страдают! Сытые и довольные, но не выспавшиеся.
Ой бедные несчастные, устали просыпаться в темноте. Да хоть как стрелки часов верти, ты в любом случае зимой будешь просыпаться в темноте! А весной-летом будешь просыпаться при свете дня безо всякого перевода! Вот же матов на них не хватает, есть реальные проблемы, которым нужно уделять внимание, те же нечищенные дороги и цены на продукты, которые никто не контролирует и они превышают уже все адекватные пределы, а они фигнёй страдают! Сытые и довольные, но не выспавшиеся.
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 21:39
Цитата:
Хотели бы перевести
Перевели бы уже в 18 году вместе с Кызылордой
Это ведь дешёвый популизм для акимов
Кушербаеву разрешили воспользоваться этим ключиком
А Архимеду не разрешают
Центр свою игру ведёт
Может выгодно чтобы тут население недолюбливало за это Архимеда
Либо держат этот ключик для своего человека
Приведут сюда нового акима и дадут ему карт Бланш на повышение рейтинга
И тут сразу время переведут
Улицы переименуют обратно куда надо
И конфеты детям раздадут))
Это называется сами создали проблему чтобы самим и решить
Глупый принцип,пещерный
Но пипл хавает
И я не удивлюсь когда новый аким присланный из центра первым своим поручением переведет время)
А активисты схавают это)
[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 21:40]
ACROS:
Бесплатный совет этим инициаторам перевода: пишите челобитную второму Президенту о назначении Кушербаева акимом Костанайской области - и на второй день после его назначения, стрелки переведут туда куда вы хотите - вперёд или назад. И наутро второго дня все ТЕ кто пел против перевода, будут петь ЗА перевод.
Бесплатный совет этим инициаторам перевода: пишите челобитную второму Президенту о назначении Кушербаева акимом Костанайской области - и на второй день после его назначения, стрелки переведут туда куда вы хотите - вперёд или назад. И наутро второго дня все ТЕ кто пел против перевода, будут петь ЗА перевод.
Хотели бы перевести
Перевели бы уже в 18 году вместе с Кызылордой
Это ведь дешёвый популизм для акимов
Кушербаеву разрешили воспользоваться этим ключиком
А Архимеду не разрешают
Центр свою игру ведёт
Может выгодно чтобы тут население недолюбливало за это Архимеда
Либо держат этот ключик для своего человека
Приведут сюда нового акима и дадут ему карт Бланш на повышение рейтинга
И тут сразу время переведут
Улицы переименуют обратно куда надо
И конфеты детям раздадут))
Это называется сами создали проблему чтобы самим и решить
Глупый принцип,пещерный
Но пипл хавает
И я не удивлюсь когда новый аким присланный из центра первым своим поручением переведет время)
А активисты схавают это)
[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 21:40]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 82
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 19.03.21 - 16:51
Абайка не неси чушь. Если бы Архимед имел желание то мы бы это увидели. Он однозначно дал понять что против и все делает чтобы это против свершилось.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1765
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 19.03.21 - 19:21
Цитата:
А, что: у нас будет новый аким??
Насчёт улиц, даже при потенциально будущем новом акиме, навряд ли что то измениться, наоборот: маховик переименования набирает обороты - группа, так называемых анонимных "инициаторов" в Семее( куда входят известные городские фамилии), предложила переименовать новый, с иголочки построенный, спорткомплекс имени Абая, в спорткомплекс имени Елбасы. (и в Костанае и на родине - не дают Абаю покоя)
[Исправлено: ACROS, 19.03.2021 - 19:22]
abaika95:
новый аким присланный
новый аким присланный
А, что: у нас будет новый аким??
Насчёт улиц, даже при потенциально будущем новом акиме, навряд ли что то измениться, наоборот: маховик переименования набирает обороты - группа, так называемых анонимных "инициаторов" в Семее( куда входят известные городские фамилии), предложила переименовать новый, с иголочки построенный, спорткомплекс имени Абая, в спорткомплекс имени Елбасы. (и в Костанае и на родине - не дают Абаю покоя)
[Исправлено: ACROS, 19.03.2021 - 19:22]
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