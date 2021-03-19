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≡ Облачно, местами осадки - как изменится погода на выходных в Костанае и области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41167
Облачно, местами осадки - как изменится погода на выходных в Костанае и области?
Отправлено: 19.03.21 - 15:52
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В субботу, 20 марта, на большей части территории Костанайской области по прогнозам синортиков ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами туман, гололёд и низовая метель. В Костанае будет марта облачно, возможны дождь и снег, гололёд.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21411
Re: Облачно, местами осадки - как изменится погода на выходных в...
Отправлено: 19.03.21 - 15:52
#1
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Как же - Ярмарка? Может не будет дождя
и снега?... :lol: :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4558
Re: Облачно, местами осадки - как изменится погода на выходных в...
Отправлено: 19.03.21 - 19:14
#2
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В Рудном плюс шесть, в кустанае минус один, такое разве возможно?
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