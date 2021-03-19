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≡ Охота в рабочее время, баня и караоке-бар "Облака" в карантин - За что могут уволить главного ветинспектора Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41167
Охота в рабочее время, баня и караоке-бар "Облака" в карантин - За что могут уволить главного ветинспектора Костанайской области?
Отправлено: 19.03.21 - 18:46
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Дисциплинарное дело в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитете ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Уразбека БАТЫРБЕКОВА совет по этике рассмотрел сегодня, 19 марта.
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
24
Re: Охота в рабочее время, баня и караоке-бар "Облака"...
Отправлено: 19.03.21 - 18:46
#1
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Цитата:
. Я сказал: "Без проблем". Но это в полшестого утра. Я братишке позвонил, Источник:

Даа...
Совсем всё потеряли,братишки
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1765
Re: Охота в рабочее время, баня и караоке-бар "Облака"...
Отправлено: 19.03.21 - 19:07
#2
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А, где он должен был кормить и мыть проверяющих из Астаны: на малогабаритной кухне у себя и в чугунной ванной ??
Сваты и братишка - они такие же члены нашего общества и они не виноваты что их родственник занимает высокое положение и если утончённой и рафинированой Утебаевой что то режет слух: рекомендую ей послушать или побывать на вечерней рабочей планёрке бывших "красных" директоров совхозов, особенно во время посевной или уборочной.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4579
Re: Охота в рабочее время, баня и караоке-бар "Облака"...
Отправлено: 19.03.21 - 19:15
#3
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Для чего собирают эти Советы по этике? Все "заседания" сводятся к "понять -простить". Ну смешно это все! Взрослые люди там - госслужащие! Смешно так, что рыдать охота, а не плакать.
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