Re: Охота в рабочее время, баня и караоке-бар "Облака"...

Отправлено: - 19:07

А, где он должен был кормить и мыть проверяющих из Астаны: на малогабаритной кухне у себя и в чугунной ванной ??

Сваты и братишка - они такие же члены нашего общества и они не виноваты что их родственник занимает высокое положение и если утончённой и рафинированой Утебаевой что то режет слух: рекомендую ей послушать или побывать на вечерней рабочей планёрке бывших "красных" директоров совхозов, особенно во время посевной или уборочной.