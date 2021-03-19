Re: Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров...

Отправлено: - 13:04

Все кто хочет обратиться в местные акиматы - вперёд: скоро или завтра уже, у нас в области начнётся, я так думаю, приём населения или обращений по всем ( любым) вопросам, и это будет происходить не ради народа, а ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника).

Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.