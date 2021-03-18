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≡ След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41165
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 18.03.21 - 18:57
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Казахстанский предприниматель Батыр СЕЙКЕНОВ обвинили известного космонавта Токтара АУБАКИРОВА в браконьерстве на территории резервата Костанайской области «Алтын Дала». Об этом он написал на своей странице Facebook 17 марта, а сегодня более подробно прокомментировал ее «НГ».
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
457
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 13:02
#15
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Цитата:
ACROS:
если память мне изменяет

- Мне 75 лет, я приехал в село Торгай Костанайской области, чтобы посмотреть на места, где я когда-то в юности проводил время, - сказал Токтар Аубакиров. - Последний год из-за коронавируса я безвылазно сидел дома.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1761
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 19.03.21 - 13:10
#16
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Цитата:
NG.kz:
на места, где я когда-то в юности


Могила предков и места юности - это тоже, вроде, два разных понятия.
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