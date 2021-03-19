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≡ Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров рейтинга "слышашее государство"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41165
Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров рейтинга "слышашее государство"
Отправлено: 19.03.21 - 13:04
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Активность взаимодействия местных исполнительных органов (МИО) с населением на площадке «Открытый диалог» в соответствии с принципами концепции «слышащего государства» проанализировала компания Ranking.kz.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1761
Re: Акимат Костанайской области оказался в числе аутсаудеров...
Отправлено: 19.03.21 - 13:04
#1
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Все кто хочет обратиться в местные акиматы - вперёд: скоро или завтра уже, у нас в области начнётся, я так думаю, приём населения или обращений по всем ( любым) вопросам, и это будет происходить не ради народа, а ради исправления ситуации в рейтинге ( рейтинг - это самое главное для чиновника).
Воспользуйтесь, кому нужно что то, от власти.
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