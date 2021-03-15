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Страница 27 из 27«1...252627
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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Советы на каждый день
Отправлено: 15.03.21 - 14:39
#391
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СТУЛ ДЛЯ ГАРАЖА
Тем, кто много работает в гараже или мастерской, пригодится многофункциональный передвижной стул-тумбочка. Его удобство в том, что сидя на нем можно работать с низко находящимися объектами работы, такими как ремонт колеса и т.п. Наличие в стуле выдвижных ящиков с наиболее ходовым инструментом и мебельных роликов вместо ножек позволяет не вставая со стула находить нужный инструмент и перемещаться по помещению.





Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Советы на каждый день
Отправлено: 17.03.21 - 14:01
#392
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НУМЕРАЦИИ
Каждому хочется чем-то выделиться. Один - количеством постов на форуме, другой - оригинальностью поделок дома, третий - еще чем-нибудь. :lol: Сегодня хочу показать, как можно выделиться при подходе к вашему месту проживания. А это - нумерация вашей квартиры или дома. Давно отошли те времена, когда вешали на дверь жестянку и рисовали краской номер. Сейчас номера в избытке имеются в хоз. магазинах, а иные, продвинутые, хозяева все делают сами.
Оригинальность номера может быть в том, что сделан он из старых гвоздей (под старину) или саморезов (хай-тек).







Конечно, в саму дверь саморезы вкручивать не надо, можно обойтись прикрученной деревянной плашкой, куда красиво закрутить или забить гвозди или саморезы. Красота еще будет зависеть от глубины вкручивания и размера саморезов и гвоздей.



Предварительно, разметьте плашку на мелкие квадраты и пометьте, куда будут вкручиваться саморезы. Примерно так:



А вот и примерные шаблоны написания цифр.







Такой номерной знак вам прослужит ооочень долго... :lol: Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Советы на каждый день
Отправлено: 19.03.21 - 12:19
#393
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УБИРАЕМ КРОВОИЗЛИЯНИЯ
У каждого человека в жизни были моменты, когда неудобно появляться на людях из-за каких-то гематом. Приходится маскировать их всякой химией и ждать, пока они пройдут. У меня раньше несколько раз рвался маленький капилляр в глазе. Из-за этого кровь разливалась по сетчатке. На зрение это не влияло, но внешний вид был не комфортным и даже неприятным для собеседников. Да и пропадало это очень долго. И тогда нашел способ быстро от этого избавляться. Нужно всего лишь через веко пальцем помассировать несколько минут это разлитое место. Повторить это несколько раз, причем, чем раньше вы начнете массировать, тем быстрее пропадет кровоизлияние. А обычно к утру его уже не будет.

А вспомнить про это меня натолкнул ролик в Тик-Токе. Там девушка показала, как избавляется от засосов на шее. Обычным кухонным кулинарным венчиком она "взбила" себе шею в этом месте в течении 5 минут. И через некоторое время засос пропал. Небольшие его остатки легко можно замаскировать тональным кремом.
Ведь что такое засос? Это тот же синяк. Омертвевшая кровь, которая попала под кожу. Если ее "разбить", то она может быстро вымыться из этого места.

https://c.radikal.ru/c26/2103/aa/781a2bb94f94.png

Может вам в жизни это пригодится. Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Советы на каждый день
Отправлено: 20.03.21 - 11:54
#394
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ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКАМ
Заядлые дачники давно уже начали готовиться к посадкам овощей и других культур на своих благословенных участках. Закупают семена, сортируют свои, готовят почвенные добавки и т.п. Чтобы сделать быстрее саму посадку культур и меньше ковыряться в земле предлагается готовая заранее заготовка. Она представляет собой деревянный щит (можно из многослойной фанеры) размером примерно 70х50 см (зависит от размеров ваших грядок). В нем рядами просверливаются отверстия, в которые вбиваются мебельные шканты (как их делать я уже писал). Накладываете эту приспособу на грядку, придавливаете, снимаете и на грядке готовые углубления для посадки семян.





Удачи!
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