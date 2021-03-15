Отправлено: - 12:19

У каждого человека в жизни были моменты, когда неудобно появляться на людях из-за каких-то гематом. Приходится маскировать их всякой химией и ждать, пока они пройдут. У меня раньше несколько раз рвался маленький капилляр в глазе. Из-за этого кровь разливалась по сетчатке. На зрение это не влияло, но внешний вид был не комфортным и даже неприятным для собеседников. Да и пропадало это очень долго. И тогда нашел способ быстро от этого избавляться. Нужно всего лишь через веко пальцем помассировать несколько минут это разлитое место. Повторить это несколько раз, причем, чем раньше вы начнете массировать, тем быстрее пропадет кровоизлияние. А обычно к утру его уже не будет.А вспомнить про это меня натолкнул ролик в Тик-Токе. Там девушка показала, как избавляется от засосов на шее. Обычным кухонным кулинарным венчиком она "взбила" себе шею в этом месте в течении 5 минут. И через некоторое время засос пропал. Небольшие его остатки легко можно замаскировать тональным кремом.Ведь что такое засос? Это тот же синяк. Омертвевшая кровь, которая попала под кожу. Если ее "разбить", то она может быстро вымыться из этого места.Может вам в жизни это пригодится. Удачи!