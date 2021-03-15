ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НУМЕРАЦИИ
Каждому хочется чем-то выделиться. Один - количеством постов на форуме, другой - оригинальностью поделок дома, третий - еще чем-нибудь.
Сегодня хочу показать, как можно выделиться при подходе к вашему месту проживания. А это - нумерация вашей квартиры или дома. Давно отошли те времена, когда вешали на дверь жестянку и рисовали краской номер. Сейчас номера в избытке имеются в хоз. магазинах, а иные, продвинутые, хозяева все делают сами.
Оригинальность номера может быть в том, что сделан он из старых гвоздей (под старину) или саморезов (хай-тек).
Конечно, в саму дверь саморезы вкручивать не надо, можно обойтись прикрученной деревянной плашкой, куда красиво закрутить или забить гвозди или саморезы. Красота еще будет зависеть от глубины вкручивания и размера саморезов и гвоздей.
Предварительно, разметьте плашку на мелкие квадраты и пометьте, куда будут вкручиваться саморезы. Примерно так:
А вот и примерные шаблоны написания цифр.
Такой номерной знак вам прослужит ооочень долго...
Удачи!