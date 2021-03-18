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≡ След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41164
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 18.03.21 - 18:57
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Казахстанский предприниматель Батыр СЕЙКЕНОВ обвинили известного космонавта Токтара АУБАКИРОВА в браконьерстве на территории резервата Костанайской области «Алтын Дала». Об этом он написал на своей странице Facebook 17 марта, а сегодня более подробно прокомментировал ее «НГ».
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21409
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 18:57
#1
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Конечно - браконьерил... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11376
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 19:32
#2
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в советское время космонавтов, приземлившихся в области, возили в Наурзумский заповедник.
у меня лежит где то красный блокнотик
с автографом Волынова, который он мне дал на борту вертолета в Наурзуме.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7362
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 19:37
#3
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Цитата:
В разговоре с «НГ» Батыр Секейнов сообщил, что не верит, чтобы человек приехал за 1 000 километров, чтобы «просто посмотреть на природу». Хотя добавил, что не знает, было ли у него оружие.

Не верит в то что человек просто приехал на природу, но и не знает было ли оружие.....
Надо подключить программу ОБС
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4557
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 19:59
#4
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Нельзя не верить уважаемому гражданину, говорит что не охотился, оружия нет, значит так и есть
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21409
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 18.03.21 - 20:30
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Нельзя не верить уважаемому гражданину,

А кто в Казахстане, делит - Граждан,
на уважаемых и неуважавемых?... :lol: :oops:
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
210
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 20:40
#6
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Интересно, а что это у Аубакирова наград так мало на кителе? Как-то непривычно скромно, обычно же все назарбаевские генералы, особенно менты, увешаны медальками снизу доверху, только спина свободная.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
95
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 08:35
#7
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Цитата:
dvb:
Интересно, а что это у Аубакирова наград так мало на кителе

Звезда Героя Советского Союза все эти медальки перевесит
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
456
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 08:40
#8
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что не верит, чтобы человек приехал за 1 000 километров, чтобы «просто посмотреть на природу».
А я вот не верю в его сказки об открытии ип ради сохранения биоразнообразия
Да и сам он даже не в Костанае живет. Вспоминается поговорка о свекровке
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1757
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 09:56
#9
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Цитата:
dvb:

Цитата:
гражданин СССР:

Цитата:
Я:


Мне тоже не вериться: можно и в предгорьях Алатау подышать свежим горным воздухом и не обязательно при этом заходить к акиму и сообщать об этом.

Вроде он не "назарбаевский" человек: в Сети гуляли: - его высказывания против первого президента, его критика существующего режима власти, но в то же время высокопоставленный гос.чиновник из Костаная просит Секейнова о разрешений ему на охоту в его владениях.. Неоднозначно всё это. Можно было и позволить именитому человеку поохотиться, хозяину не убудеться от этого, но в то же время: Закон ЕДИН для всех, на то он и Закон.
Насчёт его наград: они вполне ЗАСЛУЖЕНЫ - в отличие от третьего космонавта-казаха, он был БОЕВЫМ лётчиком - лётчиком -испытателем; не знаю за что он получил Героя Союза:- то ли за первый полёт казаха в космос или же за первый в мире ночной взлёт и посадку с палубы авианесущего крейсера ( так в Союзе называли авианосцев).
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
95
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 10:27
#10
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Цитата:
ACROS:
не знаю за что он получил Героя Союза:- то ли за первый полёт казаха в космос

Аубакиров получил звание Героя Советского Союза за 3 года до полета в космос
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1757
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 10:32
#11
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Цитата:
гражданин СССР:
за 3 года до полета в космос


Значит за ночную посадку на палубу авианосца, вроде писали ещё был небольшой шторм, но он удачно посадил боевой самолёт и после этого стали практиковать ночные полёты с авианосца.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
456
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 19.03.21 - 11:01
#12
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Цитата:
ACROS:
Мне тоже не вериться

Вы не бываете на родине предков и не посещаете их могилы ?
Не нам судить о его наградах. В те времена их по блату не сильно давали, а вот неуважение от торгаша природой - в наличии. Сам не видел , но повоняю ? Стыдно за неуважения к старику
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11376
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 19.03.21 - 11:14
#13
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Цитата:
ACROS:
Вроде он не "назарбаевский" человек:


тут и надо искать причины. почему всякие "секейновы" так себя ведут.
//первый казахский космонавт, выступая на съезде новой оппозиционной политической силы — Общенациональной социал-демократической партии «Азат» — в Алма-Ате, так пояснил своё вхождение в объединённую партию оппозиции:
«Хочу считать, что сегодня наступил день, о котором мечтал простой народ. Сегодня — исторический день. Многие люди ждали, когда объединятся две ведущие оппозиционные партии Казахстана. Я долго ждал этого момента. Это было моей мечтой. Я долго ждал появления народной партии, чтобы вступить туда. Я долго искал свою партию. И вот я её наконец нашёл».///
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