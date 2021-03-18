Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41164
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 18.03.21 - 18:57
Казахстанский предприниматель Батыр СЕЙКЕНОВ обвинили известного космонавта Токтара АУБАКИРОВА в браконьерстве на территории резервата Костанайской области «Алтын Дала». Об этом он написал на своей странице Facebook 17 марта, а сегодня более подробно прокомментировал ее «НГ».
Читать новость
Читать новость
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 18:57
Конечно - браконьерил...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11376
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 19:32
в советское время космонавтов, приземлившихся в области, возили в Наурзумский заповедник.
у меня лежит где то красный блокнотик
с автографом Волынова, который он мне дал на борту вертолета в Наурзуме.
у меня лежит где то красный блокнотик
с автографом Волынова, который он мне дал на борту вертолета в Наурзуме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7362
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 19:37
Цитата:
Не верит в то что человек просто приехал на природу, но и не знает было ли оружие.....
Надо подключить программу ОБС
В разговоре с «НГ» Батыр Секейнов сообщил, что не верит, чтобы человек приехал за 1 000 километров, чтобы «просто посмотреть на природу». Хотя добавил, что не знает, было ли у него оружие.
Не верит в то что человек просто приехал на природу, но и не знает было ли оружие.....
Надо подключить программу ОБС
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4557
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 19:59
Нельзя не верить уважаемому гражданину, говорит что не охотился, оружия нет, значит так и есть
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 18.03.21 - 20:30
Цитата:
А кто в Казахстане, делит - Граждан,
на уважаемых и неуважавемых?...
сайлау курманов:
Нельзя не верить уважаемому гражданину,
Нельзя не верить уважаемому гражданину,
А кто в Казахстане, делит - Граждан,
на уважаемых и неуважавемых?...
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 210
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 18.03.21 - 20:40
Интересно, а что это у Аубакирова наград так мало на кителе? Как-то непривычно скромно, обычно же все назарбаевские генералы, особенно менты, увешаны медальками снизу доверху, только спина свободная.
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 08:35
Цитата:
Звезда Героя Советского Союза все эти медальки перевесит
dvb:
Интересно, а что это у Аубакирова наград так мало на кителе
Интересно, а что это у Аубакирова наград так мало на кителе
Звезда Героя Советского Союза все эти медальки перевесит
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 456
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 08:40
что не верит, чтобы человек приехал за 1 000 километров, чтобы «просто посмотреть на природу».
А я вот не верю в его сказки об открытии ип ради сохранения биоразнообразия
Да и сам он даже не в Костанае живет. Вспоминается поговорка о свекровке
А я вот не верю в его сказки об открытии ип ради сохранения биоразнообразия
Да и сам он даже не в Костанае живет. Вспоминается поговорка о свекровке
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1757
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 09:56
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Мне тоже не вериться: можно и в предгорьях Алатау подышать свежим горным воздухом и не обязательно при этом заходить к акиму и сообщать об этом.
Вроде он не "назарбаевский" человек: в Сети гуляли: - его высказывания против первого президента, его критика существующего режима власти, но в то же время высокопоставленный гос.чиновник из Костаная просит Секейнова о разрешений ему на охоту в его владениях.. Неоднозначно всё это. Можно было и позволить именитому человеку поохотиться, хозяину не убудеться от этого, но в то же время: Закон ЕДИН для всех, на то он и Закон.
Насчёт его наград: они вполне ЗАСЛУЖЕНЫ - в отличие от третьего космонавта-казаха, он был БОЕВЫМ лётчиком - лётчиком -испытателем; не знаю за что он получил Героя Союза:- то ли за первый полёт казаха в космос или же за первый в мире ночной взлёт и посадку с палубы авианесущего крейсера ( так в Союзе называли авианосцев).
dvb:
Цитата:
гражданин СССР:
Цитата:
Я:
Мне тоже не вериться: можно и в предгорьях Алатау подышать свежим горным воздухом и не обязательно при этом заходить к акиму и сообщать об этом.
Вроде он не "назарбаевский" человек: в Сети гуляли: - его высказывания против первого президента, его критика существующего режима власти, но в то же время высокопоставленный гос.чиновник из Костаная просит Секейнова о разрешений ему на охоту в его владениях.. Неоднозначно всё это. Можно было и позволить именитому человеку поохотиться, хозяину не убудеться от этого, но в то же время: Закон ЕДИН для всех, на то он и Закон.
Насчёт его наград: они вполне ЗАСЛУЖЕНЫ - в отличие от третьего космонавта-казаха, он был БОЕВЫМ лётчиком - лётчиком -испытателем; не знаю за что он получил Героя Союза:- то ли за первый полёт казаха в космос или же за первый в мире ночной взлёт и посадку с палубы авианесущего крейсера ( так в Союзе называли авианосцев).
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 10:27
Цитата:
Аубакиров получил звание Героя Советского Союза за 3 года до полета в космос
ACROS:
не знаю за что он получил Героя Союза:- то ли за первый полёт казаха в космос
не знаю за что он получил Героя Союза:- то ли за первый полёт казаха в космос
Аубакиров получил звание Героя Советского Союза за 3 года до полета в космос
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1757
Re: След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли...
Отправлено: 19.03.21 - 10:32
Цитата:
Значит за ночную посадку на палубу авианосца, вроде писали ещё был небольшой шторм, но он удачно посадил боевой самолёт и после этого стали практиковать ночные полёты с авианосца.
гражданин СССР:
за 3 года до полета в космос
за 3 года до полета в космос
Значит за ночную посадку на палубу авианосца, вроде писали ещё был небольшой шторм, но он удачно посадил боевой самолёт и после этого стали практиковать ночные полёты с авианосца.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 456
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 19.03.21 - 11:01
Цитата:
Вы не бываете на родине предков и не посещаете их могилы ?
Не нам судить о его наградах. В те времена их по блату не сильно давали, а вот неуважение от торгаша природой - в наличии. Сам не видел , но повоняю ? Стыдно за неуважения к старику
ACROS:
Мне тоже не вериться
Мне тоже не вериться
Вы не бываете на родине предков и не посещаете их могилы ?
Не нам судить о его наградах. В те времена их по блату не сильно давали, а вот неуважение от торгаша природой - в наличии. Сам не видел , но повоняю ? Стыдно за неуважения к старику
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11376
След остался, космонавта не было — браконьерствовал ли Токтар Аубакиров в Костанайской области, выясняла "НГ"
Отправлено: 19.03.21 - 11:14
Цитата:
тут и надо искать причины. почему всякие "секейновы" так себя ведут.
//первый казахский космонавт, выступая на съезде новой оппозиционной политической силы — Общенациональной социал-демократической партии «Азат» — в Алма-Ате, так пояснил своё вхождение в объединённую партию оппозиции:
«Хочу считать, что сегодня наступил день, о котором мечтал простой народ. Сегодня — исторический день. Многие люди ждали, когда объединятся две ведущие оппозиционные партии Казахстана. Я долго ждал этого момента. Это было моей мечтой. Я долго ждал появления народной партии, чтобы вступить туда. Я долго искал свою партию. И вот я её наконец нашёл».///
ACROS:
Вроде он не "назарбаевский" человек:
Вроде он не "назарбаевский" человек:
тут и надо искать причины. почему всякие "секейновы" так себя ведут.
//первый казахский космонавт, выступая на съезде новой оппозиционной политической силы — Общенациональной социал-демократической партии «Азат» — в Алма-Ате, так пояснил своё вхождение в объединённую партию оппозиции:
«Хочу считать, что сегодня наступил день, о котором мечтал простой народ. Сегодня — исторический день. Многие люди ждали, когда объединятся две ведущие оппозиционные партии Казахстана. Я долго ждал этого момента. Это было моей мечтой. Я долго ждал появления народной партии, чтобы вступить туда. Я долго искал свою партию. И вот я её наконец нашёл».///
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать