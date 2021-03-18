Отправлено: - 19:37

В разговоре с «НГ» Батыр Секейнов сообщил, что не верит, чтобы человек приехал за 1 000 километров, чтобы «просто посмотреть на природу». Хотя добавил, что не знает, было ли у него оружие.

Цитата:Не верит в то что человек просто приехал на природу, но и не знает было ли оружие.....Надо подключить программу ОБС