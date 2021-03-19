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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10014
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:09
#1426
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Цитата:
abaika95:
Все пруфы в ваших постах

Аааа, ну все ясно. Таноми, он ваш)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10014
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:15
#1427
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Цитата:
abaika95:
А что говорить когда у Казахстана Грэмми

А Рудненское колесо не забыли? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:16
#1428
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Цитата:
elektron: А куда деваться, вот только вас не оскорбляю. Боюсь опуститесь до моего уровня, где я задавлю вас опытом
До вашего уровня чего опустится?) бессмысленно Спорить,переобуваться и не оскорблять?) Ну да спускаться в ваш подвал не буду) Сидите сами с опытом)Цитата:
maxsaf:
Аааа, ну все ясно. Таноми, он ваш)

Ну вот как всегда
Как с теми пенсиями
Вертеться начал
А признаться что обижен за Грэмми у казаха не может)
Х он и есть х))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:27
#1429
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Цитата:
abaika95:
До вашего уровня чего опустится?)

Жаль, что опять не поняли. :-x
Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой. ;-)
Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.
Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять, Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ...
Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить. :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:33
#1430
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Цитата:
abaika95:
бессмысленно Спорить

С вами да, даже дискутировать.
И переобуетесь и оскорбить можете.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10014
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:47
#1431
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Цитата:
abaika95:
А признаться что обижен за Грэмми

Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 01:03
#1432
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Цитата:
elektron:
Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой.

Я могу посмеяться над собой
Когда это будут делать и другие
Но увы
Все тут напыщенно серьезно пытаются троллить других
И все пытаются неумело заниматься газлайтингом
Вот это смешно)
Цитата:
elektron:
Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.

Мне препадовали учения что словом можно убить
А также препадовали как это сделать и как сделать чтобы не пытались сделать тоже самое с тобой)
Цитата:
elektron:
Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять

Не надо было оскорблять ветеранов
Только и всего
Цитата:
elektron:
Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ... Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить.

Они все это заслужили
И по другому не понимают
Это долго объяснять и оно вам не нужно)
Цитата:
elektron:
С вами да, даже дискутировать. И переобуетесь и оскорбить можете.

Где я переобулся можно пример?)
Цитата:
maxsaf:
Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми

Ну вот и хорошо
Вытянул всё-таки то что хотел)
Так ещё дней 10 и вы розу рымбаеву и даригу оцените)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 01:19
#1433
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Цитата:
abaika95:
Они все это заслужили

Вы точно психолог? :-x
Гложут меня смутные сомнения (палец вверх и ухмылка) ;-)
Насколько знаком с психологией (постольку поскольку), цель достижения консенсуса, найти выход из ситуации. Не важно конфликтная она или нет. А вы тут провоцируете, однако.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10014
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 01:28
#1434
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Цитата:
abaika95:
Ну вот и хорошо Вытянул всё-таки то что хотел)

Да вытянул, я такой. Я изначально зацепился за то, что Иманбек якобы самый крутой музыкант в СНГ, хотя я с этим не согласен. Вытянул из вас одобрение "ну вот и хорошо" ))

Цитата:
abaika95:
даригу оцените)

Даригу вы будете сами оценивать скоро, Дракон знает, ему таксист знакомый сказал :lol:

[Исправлено: maxsaf, 19.03.2021 - 01:29]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
210
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 04:21
#1435
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Цитата:
abaika95:
Мне препадовали учения


Мне одному кажется, что он идиот?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 10:48
#1436
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Цитата:
elektron:
Вы точно психолог? Гложут меня смутные сомнения (палец вверх и ухмылка) Насколько знаком с психологией (постольку поскольку), цель достижения консенсуса, найти выход из ситуации. Не важно конфликтная она или нет. А вы тут провоцируете, однако.

Психология это не всегда поиск консенсуса
Чтобы вылечить пациента
Надо заложить ему определенную мысль
Надо вывести его на диалог
Чтобы вычленить его проблемы
Для этого нужна провокация
А уже от этого и двигаться)
Цитата:
maxsaf:
Да вытянул, я такой. Я изначально зацепился за то, что Иманбек якобы самый крутой музыкант в СНГ, хотя я с этим не согласен. Вытянул из вас одобрение "ну вот и хорошо" ))

Иманбек самый крутой музыкант в СНГ
Ничего не попишешь
Цитата:
maxsaf:
Даригу вы будете сами оценивать скоро, Дракон знает, ему таксист знакомый сказал

Хорошо когда немецкие таксисты обсуждают Казахстан)
Цитата:
dvb:
Мне одному кажется, что он идиот?

Каждый человек иногда должен задумываться про себя не идиот ли он?
Я вот задумываюсь
А не идиот ли я сидеть на форуме и доказывать что-то людям и лечить их?
А потом вспоминаю что каждый день сюда заходят поуеховшие которые изрыгают сюда свою желчь и понимаю что идиотов тут очень много ) и они не задумываются над этим) а это плохо....
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