Отправлено: - 01:03

elektron:

Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой.

elektron:

Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.

elektron:

Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять

elektron:

Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ... Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить.

elektron:

С вами да, даже дискутировать. И переобуетесь и оскорбить можете.

maxsaf:

Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми

Цитата:Я могу посмеяться над собойКогда это будут делать и другиеНо увыВсе тут напыщенно серьезно пытаются троллить другихИ все пытаются неумело заниматься газлайтингомВот это смешно)Цитата:Мне препадовали учения что словом можно убитьА также препадовали как это сделать и как сделать чтобы не пытались сделать тоже самое с тобой)Цитата:Не надо было оскорблять ветерановТолько и всегоЦитата:Они все это заслужилиИ по другому не понимаютЭто долго объяснять и оно вам не нужно)Цитата:Где я переобулся можно пример?)Цитата:Ну вот и хорошоВытянул всё-таки то что хотел)Так ещё дней 10 и вы розу рымбаеву и даригу оцените)