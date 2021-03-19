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≡ Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41164
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 19.03.21 - 09:38
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Ассоциация туроператоров попросила авиакомпании не сажать туристов без ПЦР-теста на рейсы в Казахстан. Этот документ распространили в социальных сетях. Председателем ассоциации подтвердила подлинность документа.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
745
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 09:38
#1
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Ну что сказать, дебилизм живет и побеждает. Домой и не пропускать, где такое видано? Ну ладно иностранных туристов, там все понятно. Но представить себе семью из 4-х человек, которые имея билеты на обратный вылет, не зарезервировала 500 баксов на тесты, им что жить оставаться на островах? Есть же отработанные методы, карантин например. У нас что каждый управляет страной как хочет, даже ассоциация туроператоров?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11376
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 10:01
#2
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что то не верится, что Ассоциация туроператоров- самоубийца.
они же должны понимать что в таких условиях летать на отдых -
рисковать что с положительным ты
застрянешь там неизвестно насколько и
сколько будет это стоить неизвестно.
и не каждый рискнет.
а от этого положительного там никто не застрахован.
судя по цифрам которые по прилету озвучиваются.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1757
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 10:13
#3
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Цитата:
Дантист:
дебилизм живет и побеждает.


Я недавно прилетел из Шарм эль Шейха: тест на ПЦР, на обратную дорогу я прошёл там же, в Египте, стоило это мне 20$. Никаких проблем, даже дешевле чем у нас: 20$*420 тенге =8 400 тенге.
На семью из 4 человек это обойдётся: 4*20$*420 =33 600 тенге.
О каких 500 баксов или же 210 000 тенге вы говорите ?

Всё правильно делает, турагенство: безопасность превыше всего.

Если человек нашёл 1 000$ на поездку, то 20$ - это наверное не очень большая нагрузка на него.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11376
Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без ПЦР-теста
Отправлено: 19.03.21 - 10:17
#4
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Цитата:
ACROS:
даже дешевле чем у нас: 20$*420 тенге =8 400 тенге.


у нас тест сейчас стоит 7000 в частных лабораториях.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1757
Re: Туристы из Казахстана могут не попасть на самолеты домой без...
Отправлено: 19.03.21 - 10:27
#5
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Цитата:
alex_60:
7000 в частных лабораториях


Когда я улетал стоил: 9 300 тенге.
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