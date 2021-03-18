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≡ Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента экономических расследований Костанайской области подозревают во взятничестве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41164
Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента экономических расследований Костанайской области подозревают во взятничестве
Отправлено: 18.03.21 - 12:27
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Досудебное расследование в отношении оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления департамента экономических расследований по Костанайской области завершено. Его подозревают в систематическом получении взяток.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
126
Re: Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента...
Отправлено: 18.03.21 - 12:27
#1
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Надо ещё поднять им зарплату. Кажется об этом кричат на всех углах. И вот тогда, наши доблестные органы, начнут исполнять свой долг. И может вспомнят о присяге. Ну а долг и честь, придут с очередным поднятием зарплыты :-P
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p
§ pandit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.12
Сообщений:
387
Re: Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента...
Отправлено: 18.03.21 - 13:26
#2
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Мерзко и отвратительно, департаменты и управления не делают свою работу, только приумножают коррупцию.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21409
Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента экономических расследований Костанайской области подозревают во взятничестве
Отправлено: 18.03.21 - 13:39
#3
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Цитата:
pandit:
департаменты и управления не делают свою работу, т

Почему не делают? Это их ежедневная - задача.
Урвать, как можно - больше... 8-) :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4557
Re: Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента...
Отправлено: 18.03.21 - 14:25
#4
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Совсем свежо: какого черта нашим акиматовским микрофоны за сорок лямов, теплый туалет за двадцать лямов на трассе, они квартиры скупают по девять лямов аж двадцать штук. Вы не находите тут злой умысел?
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
515
Re: Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента...
Отправлено: 18.03.21 - 16:38
#5
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Абайка, нужно оправдать братву, начинаем. Предлагаю тему: их подставили.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1757
Re: Один брал, другой подстрекал - сотрудника департамента...
Отправлено: 19.03.21 - 10:25
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
теплый туалет за двадцать лямов на трассе


Тоже прочитал: установят два тёплых биотуалета по трассе Карабутак-Рудный, стоимостью каждого по 20 000 000 тенге - один возле Алчановки, второй у Аятского( Айетского) моста. Каждый по 40 квадратов, с комнатой отдыха, с ВайФаем.
Лишь бы их не постигла участь: тёплых автобусных остановок и "умных" скамеек для зарядки сотовых телефонов.
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