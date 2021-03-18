Отправлено: - 12:27

Надо ещё поднять им зарплату. Кажется об этом кричат на всех углах. И вот тогда, наши доблестные органы, начнут исполнять свой долг. И может вспомнят о присяге. Ну а долг и честь, придут с очередным поднятием зарплыты