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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41164
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.
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- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 7359
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 23:59
Цитата:
Вот кстати парадокс
Мальчубаева говорит что организм у ребенка просыпается только при солнечном свете
Потому первые уроки нельзя вести в темноте
И тогда вопрос
А когда туманно,или тучи,или буран с утра и на весь день
Организм в итоге спит и плевать на детей и их состояние ?
Тогда по этой логике в Англии вообще детей нельзя учить
Они там постояно не проснувшиеся
А если свет включить организм может быть обманется и проснется?
Вопросы вопросы вопросы
Тогда и вторую смену которая учится до темноты и при переводе будет учится при темноте тоже надо отменять? Солнца то не будет? И какое учение без солнца темболее домашние задание делать
А некоторые люди к примеру водители автобусов в 5 просыпаются чтобы к 6 уже начать работать
И так до 8 утра они работают в темноте
И при переводе будут работать в темноте
Их надо перевести на работу с 9 утра?
Ведь мозг то не проснулся и не может сконцентрироваться на дороге
А уже на производстве посменно люди работают
И ночью даже у дробилок
Опасно
А некоторые учителя к 6-7 утра на работу приходят
У урокам готовятся
Тоже в темноте
Вредно
А уж фермеры
Встают до петухов и ложатся поздно
Их вообще надо разгонять
С такой вредностью
Маркс:
Вы поймите, хоть дети, хоть взрослые могут утром в темноте только вставать с кровати, но их организм все равно будет просыпаться только с рассветом. Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени.
Вы поймите, хоть дети, хоть взрослые могут утром в темноте только вставать с кровати, но их организм все равно будет просыпаться только с рассветом. Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени.
Вот кстати парадокс
Мальчубаева говорит что организм у ребенка просыпается только при солнечном свете
Потому первые уроки нельзя вести в темноте
И тогда вопрос
А когда туманно,или тучи,или буран с утра и на весь день
Организм в итоге спит и плевать на детей и их состояние ?
Тогда по этой логике в Англии вообще детей нельзя учить
Они там постояно не проснувшиеся
А если свет включить организм может быть обманется и проснется?
Вопросы вопросы вопросы
Тогда и вторую смену которая учится до темноты и при переводе будет учится при темноте тоже надо отменять? Солнца то не будет? И какое учение без солнца темболее домашние задание делать
А некоторые люди к примеру водители автобусов в 5 просыпаются чтобы к 6 уже начать работать
И так до 8 утра они работают в темноте
И при переводе будут работать в темноте
Их надо перевести на работу с 9 утра?
Ведь мозг то не проснулся и не может сконцентрироваться на дороге
А уже на производстве посменно люди работают
И ночью даже у дробилок
Опасно
А некоторые учителя к 6-7 утра на работу приходят
У урокам готовятся
Тоже в темноте
Вредно
А уж фермеры
Встают до петухов и ложатся поздно
Их вообще надо разгонять
С такой вредностью
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 19.03.21 - 01:32
Цитата:
Новых нисколько ибо продолжительность светового дня будет одинаковая.Хотя да я забыл у вас же с переводом времени в сутках добавляется один час.
Цитата:
Это вообще бред,по вашему в 6 утра мы все зомби,а в 9 с первыми лучами солнца превращаемся в людей?
Сколько можно уже простую истину вам объяснять на которую вы не можете дать внятный однозначный ответ,просыпаясь в зимний период в 6 утра вы всегда будете вставать до рассвета,независимо от того переведете время или нет.
Давайте пыжтесь дальше пытаясь обмануть самого себя.
Маркс:
Реально не понимаете, сколько светлых часов в год принесет перевод времени?
Реально не понимаете, сколько светлых часов в год принесет перевод времени?
Новых нисколько ибо продолжительность светового дня будет одинаковая.Хотя да я забыл у вас же с переводом времени в сутках добавляется один час.
Цитата:
Маркс:
Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени
Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени
Это вообще бред,по вашему в 6 утра мы все зомби,а в 9 с первыми лучами солнца превращаемся в людей?
Сколько можно уже простую истину вам объяснять на которую вы не можете дать внятный однозначный ответ,просыпаясь в зимний период в 6 утра вы всегда будете вставать до рассвета,независимо от того переведете время или нет.
Давайте пыжтесь дальше пытаясь обмануть самого себя.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 19.03.21 - 02:12
Цитата:
Маркс, про магазин это уже было,вы повторяетесь,раньше ваши комментарии были намного остроумнее.
Маркс:
Вот представьте, что продавец начинает правильно считать деньги только с 8 утра. А вы заставляете его работать с семи, потому что это распоряжение акимата. Битый час продавец ошибается в сторону клиентов и вы несёте убытки. Поэтому вы начинаете бороться за то, чтобы перевели время на час назад, чтобы продавец начинал правильно работать сразу с открытием магазина. Вы счастливы, магазин процветает.
Вот представьте, что продавец начинает правильно считать деньги только с 8 утра. А вы заставляете его работать с семи, потому что это распоряжение акимата. Битый час продавец ошибается в сторону клиентов и вы несёте убытки. Поэтому вы начинаете бороться за то, чтобы перевели время на час назад, чтобы продавец начинал правильно работать сразу с открытием магазина. Вы счастливы, магазин процветает.
Маркс, про магазин это уже было,вы повторяетесь,раньше ваши комментарии были намного остроумнее.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 19.03.21 - 07:40
Цитата:
Это, батенька, диагноз. Сии слова надо срочно поместить на скрижали, чтобы потомки понимали, как тяжело жилось человеку без элементарных знаний.
Цитата:
Вашему мозгу уже ничего не поможет проснуться. Как заснул в 6 классе на уроке географии после перекура, так и спит до сих пор.
abaika95:
А когда туманно,или тучи,или буран с утра и на весь день Организм в итоге спит и плевать на детей и их состояние ?
А когда туманно,или тучи,или буран с утра и на весь день Организм в итоге спит и плевать на детей и их состояние ?
Это, батенька, диагноз. Сии слова надо срочно поместить на скрижали, чтобы потомки понимали, как тяжело жилось человеку без элементарных знаний.
Цитата:
abaika95:
А если свет включить организм может быть обманется и проснется?
А если свет включить организм может быть обманется и проснется?
Вашему мозгу уже ничего не поможет проснуться. Как заснул в 6 классе на уроке географии после перекура, так и спит до сих пор.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 19.03.21 - 08:21
Цитата:
Зато перестанете быть спящим зомбаком на час раньше.
Цитата:
В случае перевода стрелок смысл не в получении нового часа (хотя один час жители области всё-таки получат), а в более точном совмещении жизненного цикла человека с текущим временем.
Ну вот не нравится вам аналогия с магазином, хорошо. Представьте себе, что ваша жена просыпается вместе с солнцем, как вся природа. Вы просыпаетесь в 7 часов утра, а она в 8. Долгим осенне-зимне-весенним периодом вам приходится самому готовить себе завтрак, собирать в школу детей, искать свои вещи в шкафу, гладить рубашку. Только коротким летом вы чувствуете себя счастливым, когда жена просыпается вместе с вами или раньше.
И тут появляются люди, которые хотят продлить ваше счастье на больший период времени, более точно совместить ваши биологические ритмы с ритмами жены. А вы кричите, что они пытаются вас обмануть. В чем обман, г-н Добринцофф?
Добринцофф:
Сколько можно уже простую истину вам объяснять на которую вы не можете дать внятный однозначный ответ,просыпаясь в зимний период в 6 утра вы всегда будете вставать до рассвета,независимо от того переведете время или нет.
Сколько можно уже простую истину вам объяснять на которую вы не можете дать внятный однозначный ответ,просыпаясь в зимний период в 6 утра вы всегда будете вставать до рассвета,независимо от того переведете время или нет.
Зато перестанете быть спящим зомбаком на час раньше.
Цитата:
Добринцофф:
Новых нисколько ибо продолжительность светового дня будет одинаковая.
Новых нисколько ибо продолжительность светового дня будет одинаковая.
В случае перевода стрелок смысл не в получении нового часа (хотя один час жители области всё-таки получат), а в более точном совмещении жизненного цикла человека с текущим временем.
Ну вот не нравится вам аналогия с магазином, хорошо. Представьте себе, что ваша жена просыпается вместе с солнцем, как вся природа. Вы просыпаетесь в 7 часов утра, а она в 8. Долгим осенне-зимне-весенним периодом вам приходится самому готовить себе завтрак, собирать в школу детей, искать свои вещи в шкафу, гладить рубашку. Только коротким летом вы чувствуете себя счастливым, когда жена просыпается вместе с вами или раньше.
И тут появляются люди, которые хотят продлить ваше счастье на больший период времени, более точно совместить ваши биологические ритмы с ритмами жены. А вы кричите, что они пытаются вас обмануть. В чем обман, г-н Добринцофф?
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