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Маркс:

Вы поймите, хоть дети, хоть взрослые могут утром в темноте только вставать с кровати, но их организм все равно будет просыпаться только с рассветом. Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени.

Цитата:Вот кстати парадоксМальчубаева говорит что организм у ребенка просыпается только при солнечном светеПотому первые уроки нельзя вести в темнотеИ тогда вопросА когда туманно,или тучи,или буран с утра и на весь деньОрганизм в итоге спит и плевать на детей и их состояние ?Тогда по этой логике в Англии вообще детей нельзя учитьОни там постояно не проснувшиесяА если свет включить организм может быть обманется и проснется?Вопросы вопросы вопросыТогда и вторую смену которая учится до темноты и при переводе будет учится при темноте тоже надо отменять? Солнца то не будет? И какое учение без солнца темболее домашние задание делатьА некоторые люди к примеру водители автобусов в 5 просыпаются чтобы к 6 уже начать работатьИ так до 8 утра они работают в темнотеИ при переводе будут работать в темнотеИх надо перевести на работу с 9 утра?Ведь мозг то не проснулся и не может сконцентрироваться на дорогеА уже на производстве посменно люди работаютИ ночью даже у дробилокОпасноА некоторые учителя к 6-7 утра на работу приходятУ урокам готовятсяТоже в темнотеВредноА уж фермерыВстают до петухов и ложатся поздноИх вообще надо разгонятьС такой вредностью