Цитата:
Маркс:
Вы поймите, хоть дети, хоть взрослые могут утром в темноте только вставать с кровати, но их организм все равно будет просыпаться только с рассветом. Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени.
Вот кстати парадокс
Мальчубаева говорит что организм у ребенка просыпается только при солнечном свете
Потому первые уроки нельзя вести в темноте
И тогда вопрос
А когда туманно,или тучи,или буран с утра и на весь день
Организм в итоге спит и плевать на детей и их состояние ?
Тогда по этой логике в Англии вообще детей нельзя учить
Они там постояно не проснувшиеся
А если свет включить организм может быть обманется и проснется?
Вопросы вопросы вопросы
Тогда и вторую смену которая учится до темноты и при переводе будет учится при темноте тоже надо отменять? Солнца то не будет? И какое учение без солнца темболее домашние задание делать
А некоторые люди к примеру водители автобусов в 5 просыпаются чтобы к 6 уже начать работать
И так до 8 утра они работают в темноте
И при переводе будут работать в темноте
Их надо перевести на работу с 9 утра?
Ведь мозг то не проснулся и не может сконцентрироваться на дороге
А уже на производстве посменно люди работают
И ночью даже у дробилок
Опасно
А некоторые учителя к 6-7 утра на работу приходят
У урокам готовятся
Тоже в темноте
Вредно
А уж фермеры
Встают до петухов и ложатся поздно
Их вообще надо разгонять
С такой вредностью