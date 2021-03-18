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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41163
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
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Вы не замечали такой фокус - утром звонишь какому-нибудь начальнику и слышишь привычный ответ: «Он находится на совещании или выехал в область». А начальник в это время добирает час сна на диване кабинета, готовится к нормальной работе без скидки на недосып. Но такой возможности нет у детей в садиках и начальных классах.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6602
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 19.03.21 - 01:22
#30
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Цитата:
Добринцофф:
Так к чему всё это?

Может просто, что бы быть ближе к природе?
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