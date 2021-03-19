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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:09
Цитата:
Аааа, ну все ясно. Таноми, он ваш)))
abaika95:
Все пруфы в ваших постах
Все пруфы в ваших постах
Аааа, ну все ясно. Таноми, он ваш)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:15
Цитата:
А Рудненское колесо не забыли?
abaika95:
А что говорить когда у Казахстана Грэмми
А что говорить когда у Казахстана Грэмми
А Рудненское колесо не забыли?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:16
Цитата:
Ну вот как всегда
Как с теми пенсиями
Вертеться начал
А признаться что обижен за Грэмми у казаха не может)
Х он и есть х))
elektron: А куда деваться, вот только вас не оскорбляю. Боюсь опуститесь до моего уровня, где я задавлю вас опытомДо вашего уровня чего опустится?) бессмысленно Спорить,переобуваться и не оскорблять?) Ну да спускаться в ваш подвал не буду) Сидите сами с опытом)Цитата:
maxsaf:
Аааа, ну все ясно. Таноми, он ваш)
Аааа, ну все ясно. Таноми, он ваш)
Ну вот как всегда
Как с теми пенсиями
Вертеться начал
А признаться что обижен за Грэмми у казаха не может)
Х он и есть х))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:27
Цитата:
Жаль, что опять не поняли.
Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой.
Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.
Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять, Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ...
Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить.
abaika95:
До вашего уровня чего опустится?)
До вашего уровня чего опустится?)
Жаль, что опять не поняли.
Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой.
Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.
Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять, Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ...
Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:33
Цитата:
С вами да, даже дискутировать.
И переобуетесь и оскорбить можете.
abaika95:
бессмысленно Спорить
бессмысленно Спорить
С вами да, даже дискутировать.
И переобуетесь и оскорбить можете.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 00:47
Цитата:
Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми
abaika95:
А признаться что обижен за Грэмми
А признаться что обижен за Грэмми
Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 01:03
Цитата:
Я могу посмеяться над собой
Когда это будут делать и другие
Но увы
Все тут напыщенно серьезно пытаются троллить других
И все пытаются неумело заниматься газлайтингом
Вот это смешно)
Цитата:
Мне препадовали учения что словом можно убить
А также препадовали как это сделать и как сделать чтобы не пытались сделать тоже самое с тобой)
Цитата:
Не надо было оскорблять ветеранов
Только и всего
Цитата:
Они все это заслужили
И по другому не понимают
Это долго объяснять и оно вам не нужно)
Цитата:
Где я переобулся можно пример?)
Цитата:
Ну вот и хорошо
Вытянул всё-таки то что хотел)
Так ещё дней 10 и вы розу рымбаеву и даригу оцените)
elektron:
Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой.
Это был пример, как можно посмеяться, даже над собой.
Я могу посмеяться над собой
Когда это будут делать и другие
Но увы
Все тут напыщенно серьезно пытаются троллить других
И все пытаются неумело заниматься газлайтингом
Вот это смешно)
Цитата:
elektron:
Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.
Вместо ваших оскорблений чуть ли не каждого форумчанина. Даже когда прямо оскорбляют, реагировать можно по разному. Но вам этого не преподавали.
Мне препадовали учения что словом можно убить
А также препадовали как это сделать и как сделать чтобы не пытались сделать тоже самое с тобой)
Цитата:
elektron:
Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять
Зачем Дракона было с приплитением родственников, о которых вы и понятия не имеете оскорблять
Не надо было оскорблять ветеранов
Только и всего
Цитата:
elektron:
Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ... Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить.
Алекса тем же способом, моей бабушке национальность приписывать, Нурбанчика ник коверкать, с Таноми ... Что так трудно просто сказать, что не нравится, как Макс это сделал. Поставил на место и всё. Но нет же, вас тянет как уж на сковородке, всё извратить.
Они все это заслужили
И по другому не понимают
Это долго объяснять и оно вам не нужно)
Цитата:
elektron:
С вами да, даже дискутировать. И переобуетесь и оскорбить можете.
С вами да, даже дискутировать. И переобуетесь и оскорбить можете.
Где я переобулся можно пример?)
Цитата:
maxsaf:
Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми
Скриптонит - самый крутой музыкант в СНГ, а не Иманбек, несмотря на Грэмми
Ну вот и хорошо
Вытянул всё-таки то что хотел)
Так ещё дней 10 и вы розу рымбаеву и даригу оцените)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6602
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 01:19
Цитата:
Вы точно психолог?
Гложут меня смутные сомнения (палец вверх и ухмылка)
Насколько знаком с психологией (постольку поскольку), цель достижения консенсуса, найти выход из ситуации. Не важно конфликтная она или нет. А вы тут провоцируете, однако.
abaika95:
Они все это заслужили
Они все это заслужили
Вы точно психолог?
Гложут меня смутные сомнения (палец вверх и ухмылка)
Насколько знаком с психологией (постольку поскольку), цель достижения консенсуса, найти выход из ситуации. Не важно конфликтная она или нет. А вы тут провоцируете, однако.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.03.21 - 01:28
Цитата:
Да вытянул, я такой. Я изначально зацепился за то, что Иманбек якобы самый крутой музыкант в СНГ, хотя я с этим не согласен. Вытянул из вас одобрение "ну вот и хорошо" ))
Цитата:
Даригу вы будете сами оценивать скоро, Дракон знает, ему таксист знакомый сказал
[Исправлено: maxsaf, 19.03.2021 - 01:29]
abaika95:
Ну вот и хорошо Вытянул всё-таки то что хотел)
Ну вот и хорошо Вытянул всё-таки то что хотел)
Да вытянул, я такой. Я изначально зацепился за то, что Иманбек якобы самый крутой музыкант в СНГ, хотя я с этим не согласен. Вытянул из вас одобрение "ну вот и хорошо" ))
Цитата:
abaika95:
даригу оцените)
даригу оцените)
Даригу вы будете сами оценивать скоро, Дракон знает, ему таксист знакомый сказал
[Исправлено: maxsaf, 19.03.2021 - 01:29]
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