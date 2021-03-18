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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41163
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
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Вы не замечали такой фокус - утром звонишь какому-нибудь начальнику и слышишь привычный ответ: «Он находится на совещании или выехал в область». А начальник в это время добирает час сна на диване кабинета, готовится к нормальной работе без скидки на недосып. Но такой возможности нет у детей в садиках и начальных классах.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7314
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 15:57
#15
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Цитата:
И свое весомое слово сказала Купей Мальчубаева,

Её ВИДЕО на ютубе

Цитата:
Еще не хватало, чтобы холопы были умнее бастыков! Для последних это уязвление и оскорбление.

Это и есть первопричина, тоже так думаю!
Пренебрежение народом, который их содержит на лицо и на лице.

Цитата:
«Я представляю аппарат акима области, а не акимат


аппарат акима он такой...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 16:13
#16
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Цитата:
yudjin:
аппарат акима он такой...

Пока ты думаешь что с тобой играют
В итоге получается что играют тобой
Цитата:
Маркс:
Не дадите ли ссылочку на двухчасовое возвращение

Дык я тут вроде пишу что 1 хотят вернуть разве нет?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1168
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 16:30
#17
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Цитата:
abaika95:
Потмоучто вы активисты народ за дураков держите?))

Да не народ, а горлопанов, которые своими кривляниями и передергиваниями мешаете разъяснению проблемы. Вот специально для вас нашел про допущение смещения времени относительно поясного:
"В пункте, где официальное время имеет такое же смещение от UTC, какое имеет географический часовой пояс, в который попадает данный пункт, расхождение не превышает 30 минут. В таких пунктах средний полдень (за год и без перехода на летнее время) попадает в интервал 11:30—12:30. В фактическом часовом поясе расхождение может быть более 30 минут, поэтому средний полдень наступает в более широком интервале и, как правило, несколько смещённом в сторону опережения официального времени над средним солнечным временем."
Цитата:
abaika95:
Дык я тут вроде пишу что 1 хотят вернуть разве нет?)

Ну дык это тут, а там? Или вас там Абаек много и каждую статью курирует свой свой Абайка? Теперь я догадываюсь, откуда эта цифра 95 в никнейме.
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
515
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 16:36
#18
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Цитата:
abaika95:

а ты второй =)
всё никак не можем дождаться от тебя статьи о "наша служба и опасна и трудна" со всеми её тяготами и лишениями, рассказами как несчастных ЖПП арестовывают, а агашек не трогают ну и прочее.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7354
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 16:41
#19
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Цитата:
Маркс:
Да не народ, а горлопанов, которые своими кривляниями и передергиваниями мешаете разъяснению проблемы. Вот специально для вас нашел про допущение смещения времени относительно поясного:

Зачем вы это искали?)
Если по итогу то 2 часа надо менять)
Хоть в лепешку разбейтесь со своими инсинуациями не получается у вас)
Смиритесь)
Цитата:
Маркс:
Ну дык это тут, а там?

Ну дык туда и пишете)
Тут идёт разговор о часе)
Цитата:
Lex:
всё никак не можем дождаться от тебя статьи о "наша служба и опасна и трудна" со всеми её тяготами и лишениями, рассказами как несчастных ЖПП арестовывают, а агашек не трогают ну и прочее

Только после твоей статьи о жизни на Украине и постоянном вмешательстве в дела Казахстана))
И да несчастный ЖПП это что?) Про друга так нехорошо писать он не ЖПП а кофейный стаканчик)
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
126
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 16:56
#20
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Ведь ни для кого не секрет, что все дело упирается в него. Давайте посмотрим панорамно. этим всё сказано.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
93
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 16:58
#21
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Цитата:
abaika95:
Ооой побежал быстрей уже статью накатал со своим мнением) Без мнения тов.Денисова прям никуда уже)

Ой бай!!! Абайку забыли спросить))))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7354
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 17:13
#22
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Цитата:
MAN:
Ведь ни для кого не секрет, что все дело упирается в него. Давайте посмотрим панорамно. этим всё сказано.

Это Для Денисова и Ведлер надо чтобы упиралось в него)
А для адекватных к восприятию людей,ясно видно что упириается все ещё выше,но Денисов не хочет этого замечать,у него есть команда упираться во временщика (который временит уже 6 лет) и точка
Цитата:
гражданин СССР:
Ой бай!!! Абайку забыли спросить)))

Также как и Денисова
Забыли его спросить)
А спросить пора бы уже с него)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1168
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 18:10
#23
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Цитата:
abaika95:
Если по итогу то 2 часа надо менять) Хоть в лепешку разбейтесь со своими инсинуациями не получается у вас)

Нет, тут про лепешку не подходит. Вот так правильнее: "Хоть кол у меня на голове тешите всем форумом, не получится у вас!"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 19:52
#24
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Цитата:
Маркс:
"Хоть кол у меня на голове тешите всем форумом, не получится у вас!"

А кто вы такой чтобы вам кол на голове тешать?)
Это ещё заслужить надо)
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s
§ sivahka
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.18
Сообщений:
6
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 21:58
#25
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хорош уже эту тему мусолить. мне лично и в этом поясе нормально и детям. конкретно сами не знают для чего все затеяли, у народа кто спрашивал? проведите опрос что то типа референдума на уровне области чтоб каждый мог сказть свое Я, тогда и погорит с вами власть суды и прочие ведомства !
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
45
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 23:17
#26
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«Я представляю аппарат акима области, а не акимат (?)». Да он бедный так растерялся или испужался, вот и получилось масло маслянное! Сплошная некомпетентность и невежество! Интересно как их на работу берут?
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