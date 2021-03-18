Прогноз на 5 дней
ясно-6°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • ЮВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:00
#1411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Путин скатился в аргументации до уровня детского сада)


обиделся да? байденом себя возомнил?
тогда это и к тебе относится.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:22]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:24
#1412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон в нетерпении.

Да, интересно, по чём будут,
яйца - для народа?... ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:26
#1413
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
прям на целый день поднялось


так у тебя комплекс.
тебе к этим, к экстрасенсам.
или как их.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:58
#1414
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Удаляй его из друзей!

Моя, Золотая. Потерпи пару дней.
Он мне - нужен, всегото на
два дня... :lol: :-( ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7354
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 21:29
#1415
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
обиделся да? байденом себя возомнил? тогда это и к тебе относится.

Нет Байден вредный старикашка
Путин впринципе такой же)
Два сапога пара
Цитата:
drakon:
Моя, Золотая. Потерпи пару дней. Он мне - нужен, всегото на два дня...

Терпите оба серебрянные
Хоть три дня)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7354
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 21:31
#1416
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Он мне - нужен, всегото на два дня..

Ой блин
Не получилось
Разфрендил тебя
Не достоин ты быть моим другом)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:17
#1417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
// когда я начал подлавливать вас на врань и незнании...//

Ну опять трёп! Никогда не лгала! Могла ошибаться, но специально НИКОГДА не лгала! В отличие от ВАС, Отто-Фриц- Фридрих -Ганс (если форумчане помнят эту историю). Вот когда я тебя подловила, тогда-то ты и проявился во всей красе!
На счёт незнания: эрудитов здесь маловато. Неужели ты себя им мнишь? Думаешь, писать портянки по каждой реплике форумчан, вываливать общеизвестные всем факты -эрудиция? Если мы, зачастую, просто пропускаем твой трёп мимо "ушей",не возражаем, не спорим, то это от невежества? Думаешь, я не знала о событиях в июне 1953 года в ГДР?
Не стала писать, как ты, портянки об этом. Просто меня возмутила фраза о вводе войск в ГДР, хотя и дураку было известно, что они и не были выведены оттуда.Это ты прокололся, эрудит! Если не в знаниях, так в неумении изложить мысль А про твою грамотность тут, диссертант, всем известно
Вместо того, чтобы совершенствоваться, начинаешь искать изъяны у других и тыкать в них!
Таким как ты в сети дают совет: убейся об стенку!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:23
#1418
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если где-то Казахстан или Казахи что-то выигрывают то Макса это глубоко задевает и обижает

Я что, чемпионат по коррупции пропустил? Или турнир маразма среди госслужащих?)) А вы участвовали? :lol:
Давайте пруф, где я обиделся на победу Казахстана, иначе треплом обзовут, тут это быстро делается))

Цитата:
abaika95:
А в ответ тишина

Да просто сказать вам нечего)
Цитата:
abaika95:
и Грэмми

Ну поздравляю, ждем второй хит :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10010
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:24
#1419
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
если форумчане помнят эту историю

Я помню Курчавого - этого достаточно)))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6597
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:27
#1420
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
(если форумчане помнят эту историю).

Думаю, что помнят, но как с гуся вода. ))Цитата:
таноми52:
эрудитов здесь маловато. Неужели ты себя им мнишь?

Кто первый халат одел, тот и врач :lol: Цитата:
таноми52:
убейся об стенку!

Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6597
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:30
#1421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если мы, зачастую, просто пропускаем твой трёп мимо "ушей",не возражаем, не спорим, то это от невежества?

В точку! Просто связываться неохота. :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6597
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 23:03
#1422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не достоин ты быть моим другом)

Вот так "друзей" теряют :-o :-P
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6597
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 23:16
#1423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Оскорбляю только тех кто позволяет оскорблять меня, зеркально

И чем же вас Нурбанчик обидел?
Профайл
Страница 95 из 95«1...939495
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS