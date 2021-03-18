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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
N
Я робот(Пользователи)
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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.
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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
Цитата:
Президент, часовой пояс - не менял.
И от него ничего не - зависит...
abaika95:
Пока президент не решит ничего не сдвинится)
Пока президент не решит ничего не сдвинится)
Президент, часовой пояс - не менял.
И от него ничего не - зависит...
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:27
Цитата:
Зависит всё - от Библиотекаря...
abaika95:
не зависит этот вопрос не от активистов,ни от акима)
не зависит этот вопрос не от активистов,ни от акима)
Зависит всё - от Библиотекаря...
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:28
Цитата:
Я мог бы ответить, что в учебнике по географии для 6-го класса, но специально открыл Википедию и прочитал про Международную медианную конференцию. Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья. Но видимо, никому этот материал не интересен, иначе спорящих против перевода значительно бы поубавилось.
Victor Yang:
Эти принципы где-то документально зафиксированы?
Эти принципы где-то документально зафиксированы?
Я мог бы ответить, что в учебнике по географии для 6-го класса, но специально открыл Википедию и прочитал про Международную медианную конференцию. Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья. Но видимо, никому этот материал не интересен, иначе спорящих против перевода значительно бы поубавилось.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:40
Цитата:
Википедия - это не документ. И даже иностранные исследования для РК не имеют силы, если их не признают органы РК. Из иностранных можно предъявить документы ООН или ЮНЕСКО, которые ратифицировал Казахстан. Всё остальное - лирика и не обязывает гос.органы Казахстана верить в них.
Маркс:
Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья.
Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья.
Википедия - это не документ. И даже иностранные исследования для РК не имеют силы, если их не признают органы РК. Из иностранных можно предъявить документы ООН или ЮНЕСКО, которые ратифицировал Казахстан. Всё остальное - лирика и не обязывает гос.органы Казахстана верить в них.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11373
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:45
Цитата:
странно.
это говорит тот кто агломерацию Большой Челябинск
доказывал через вики.
Victor Yang:
Википедия - это не документ
Википедия - это не документ
странно.
это говорит тот кто агломерацию Большой Челябинск
доказывал через вики.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:51
Цитата:
А я что - доказывал это в государственных органах? Если бы было очень нужно - можно было бы и документ из администрации города получить.
alex_60:
это говорит тот кто агломерацию Большой Челябинск доказывал через вики.
это говорит тот кто агломерацию Большой Челябинск доказывал через вики.
А я что - доказывал это в государственных органах? Если бы было очень нужно - можно было бы и документ из администрации города получить.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 15:15
Цитата:
То есть если поясное время досталось Казахстану по наследству от СССР, то теперь можно менять все по своему усмотрению? Может быть тогда нужно просто присоединиться к этим международным конвенциям. Или мы теперь считаемся выпавшими из лап мирового сообщества? Кстати, неудобства с неправильным временем будут испытывать и туристы, полагающиеся на стандартные навигационные приборы.
Victor Yang:
И даже иностранные исследования для РК не имеют силы, если их не признают органы РК. Из иностранных можно предъявить документы ООН или ЮНЕСКО, которые ратифицировал Казахстан.
И даже иностранные исследования для РК не имеют силы, если их не признают органы РК. Из иностранных можно предъявить документы ООН или ЮНЕСКО, которые ратифицировал Казахстан.
То есть если поясное время досталось Казахстану по наследству от СССР, то теперь можно менять все по своему усмотрению? Может быть тогда нужно просто присоединиться к этим международным конвенциям. Или мы теперь считаемся выпавшими из лап мирового сообщества? Кстати, неудобства с неправильным временем будут испытывать и туристы, полагающиеся на стандартные навигационные приборы.
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 15:51
Плохо подготовились к суду! Yang, как всегда толково разъяснил, ЧТО суд рассматривает ПО СУЩЕСТВУ вопроса. Хорошо бы накопать признанные научным сообществом диссертации по этой теме. То есть опираться не на желания, хоть и обоснованные, жителей области, а на научные неопровержимые данные.
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 16:01
Цитата:
Человек - создание природы. Его биоритмы зависят от природного времени. Организм или спит, или готовится к пробуждению, или уже просыпается, ориентируясь на природное время Зачем насиловать его, когда есть возможность хотя бы приблизиться к естественному времени?
Добринцофф:
вот в эти вот зимние 2-3 месяца будет светло? Так же будет темно.Ну не увидите вы солнца в 6 утра при любом раскладе. Тогда в чём разница?
вот в эти вот зимние 2-3 месяца будет светло? Так же будет темно.Ну не увидите вы солнца в 6 утра при любом раскладе. Тогда в чём разница?
Человек - создание природы. Его биоритмы зависят от природного времени. Организм или спит, или готовится к пробуждению, или уже просыпается, ориентируясь на природное время Зачем насиловать его, когда есть возможность хотя бы приблизиться к естественному времени?
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 84
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 16:32
Суд отказал в переводе, все должны поаплодировать и мгновенно забыть про эту тему. Но нет же, люди продолжают спорить и с пеной у одного места доказывать что Нет, нам перевод необходим, больше десятка лет мы жили и ужасно страдали от того, что живём на час вперёд. 13 лет ни кого не волновал этот вопрос, жили и горя не знали,а тут какому-то бездельнику пришло в голову перевести стрелки на час назад и тут же у него нашлись единомышленники, такие же бездельники, у которых нет других проблем и забот и давай доказывать что мы оказывается живём неправильно, не в своём времени.
Да по сути у каждого своё время, каждый ложится тогда когда ему удобно, встаёт тогда, когда необходимо согласно графику работы/учёбы. Каждый из нас втечение года вставал и при свете дня, и во тьме ночной, спать обычно ложимся при любом раскладе когда темно или в потёмках, в июне заход солнца в 22:10-16. И никому в голову не приходило менять время. А вот кому-то вдруг пришло.
Да по сути у каждого своё время, каждый ложится тогда когда ему удобно, встаёт тогда, когда необходимо согласно графику работы/учёбы. Каждый из нас втечение года вставал и при свете дня, и во тьме ночной, спать обычно ложимся при любом раскладе когда темно или в потёмках, в июне заход солнца в 22:10-16. И никому в голову не приходило менять время. А вот кому-то вдруг пришло.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 84
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 16:41
Летом солнце встаёт в 5 часов, а при переводе будет в 4! А на кой нам оно среди ночи? Вечером же наоборот, сейчас темнеет в летнее время в 10, а будет в 9. Это в июне. Ближе к августу стемнеет уже к 8ми часам. То есть пришёл с работы, помылся, переоделся, поел и тут же спать себя укладывать? Да лучше вечером лишний час с ребёнком погулять, или в огороде покопаться! А утром нафиг не нужен дополнительный час светлого времени, от этого график работы не изменится,а поработать в своих офисах/заводах/магазинах мы можем и при искусственном освещении
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 517
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 16:47
Цитата:
Да,вы круче чем институт географии и вообще вся мировая наука!
Николаич I:
Да по сути у каждого своё время
Да по сути у каждого своё время
Да,вы круче чем институт географии и вообще вся мировая наука!
(Уважаемые пользователи)
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- 7817
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 19:39
Цитата:
Другими словами вы то же согласны,что зимой солнца не будет ни в 6 ни в 7 часов утра?
Но ведь основной аргумент Ведлер и к это то, что дети вынуждены просыпаться в темноте,а это очень плохо влияет на их здоровье.Получается,что и здесь они схитрили.
таноми52:
Человек - создание природы. Его биоритмы зависят от природного времени. Организм или спит, или готовится к пробуждению, или уже просыпается, ориентируясь на природное время Зачем насиловать его, когда есть возможность хотя бы приблизиться к естественному времени?
Человек - создание природы. Его биоритмы зависят от природного времени. Организм или спит, или готовится к пробуждению, или уже просыпается, ориентируясь на природное время Зачем насиловать его, когда есть возможность хотя бы приблизиться к естественному времени?
Другими словами вы то же согласны,что зимой солнца не будет ни в 6 ни в 7 часов утра?
Но ведь основной аргумент Ведлер и к это то, что дети вынуждены просыпаться в темноте,а это очень плохо влияет на их здоровье.Получается,что и здесь они схитрили.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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- 7354
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 19:49
Цитата:
Не согласен
Они не схитрили а с лицемерили
Как Ведлер с той диаграммой нагло
Сделай тоже самое временщик его тут НГ и активисты с **** смешали бы
А про Ведлер все срочно молчат и в дуду дуют
Ну типа а че такого да?))
Добринцофф:
здоровье.Получается,что и здесь они схитрили.
здоровье.Получается,что и здесь они схитрили.
Не согласен
Они не схитрили а с лицемерили
Как Ведлер с той диаграммой нагло
Сделай тоже самое временщик его тут НГ и активисты с **** смешали бы
А про Ведлер все срочно молчат и в дуду дуют
Ну типа а че такого да?))
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 22:15
Цитата:
Добринцофф, вы притворяетесь что-ли как abaika95? Реально не понимаете, сколько светлых часов в год принесет перевод времени? Вы же вроде бы спекулянт, а простую задачку решить не можете.
Вы поймите, хоть дети, хоть взрослые могут утром в темноте только вставать с кровати, но их организм все равно будет просыпаться только с рассветом. Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени.
Вот представьте, что продавец начинает правильно считать деньги только с 8 утра. А вы заставляете его работать с семи, потому что это распоряжение акимата. Битый час продавец ошибается в сторону клиентов и вы несёте убытки. Поэтому вы начинаете бороться за то, чтобы перевели время на час назад, чтобы продавец начинал правильно работать сразу с открытием магазина. Вы счастливы, магазин процветает.
Так понятно?
Добринцофф:
Но ведь основной аргумент Ведлер и к это то, что дети вынуждены просыпаться в темноте,а это очень плохо влияет на их здоровье.Получается,что и здесь они схитрили.
Но ведь основной аргумент Ведлер и к это то, что дети вынуждены просыпаться в темноте,а это очень плохо влияет на их здоровье.Получается,что и здесь они схитрили.
Добринцофф, вы притворяетесь что-ли как abaika95? Реально не понимаете, сколько светлых часов в год принесет перевод времени? Вы же вроде бы спекулянт, а простую задачку решить не можете.
Вы поймите, хоть дети, хоть взрослые могут утром в темноте только вставать с кровати, но их организм все равно будет просыпаться только с рассветом. Так что правильное функционирование всех систем организма начнется на один час раньше в осенне-зимне-весенний период относительно сегодняшнего неправильного времени.
Вот представьте, что продавец начинает правильно считать деньги только с 8 утра. А вы заставляете его работать с семи, потому что это распоряжение акимата. Битый час продавец ошибается в сторону клиентов и вы несёте убытки. Поэтому вы начинаете бороться за то, чтобы перевели время на час назад, чтобы продавец начинал правильно работать сразу с открытием магазина. Вы счастливы, магазин процветает.
Так понятно?
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