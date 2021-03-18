Отправлено: - 21:29

alex_60:

обиделся да? байденом себя возомнил? тогда это и к тебе относится.

drakon:

Моя, Золотая. Потерпи пару дней. Он мне - нужен, всегото на два дня...

Цитата:Нет Байден вредный старикашкаПутин впринципе такой же)Два сапога параЦитата:Терпите оба серебрянныеХоть три дня)