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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:00
Цитата:
обиделся да? байденом себя возомнил?
тогда это и к тебе относится.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:22]
abaika95:
Путин скатился в аргументации до уровня детского сада)
Путин скатился в аргументации до уровня детского сада)
обиделся да? байденом себя возомнил?
тогда это и к тебе относится.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:24
Цитата:
Да, интересно, по чём будут,
яйца - для народа?...
alex_60:
Дракон в нетерпении.
Дракон в нетерпении.
Да, интересно, по чём будут,
яйца - для народа?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:26
Цитата:
так у тебя комплекс.
тебе к этим, к экстрасенсам.
или как их.
Добринцофф:
прям на целый день поднялось
прям на целый день поднялось
так у тебя комплекс.
тебе к этим, к экстрасенсам.
или как их.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 20:58
Цитата:
Моя, Золотая. Потерпи пару дней.
Он мне - нужен, всегото на
два дня...
таноми52:
Удаляй его из друзей!
Удаляй его из друзей!
Моя, Золотая. Потерпи пару дней.
Он мне - нужен, всегото на
два дня...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 21:29
Цитата:
Нет Байден вредный старикашка
Путин впринципе такой же)
Два сапога пара
Цитата:
Терпите оба серебрянные
Хоть три дня)
alex_60:
обиделся да? байденом себя возомнил? тогда это и к тебе относится.
обиделся да? байденом себя возомнил? тогда это и к тебе относится.
Нет Байден вредный старикашка
Путин впринципе такой же)
Два сапога пара
Цитата:
drakon:
Моя, Золотая. Потерпи пару дней. Он мне - нужен, всегото на два дня...
Моя, Золотая. Потерпи пару дней. Он мне - нужен, всегото на два дня...
Терпите оба серебрянные
Хоть три дня)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 21:31
Цитата:
Ой блин
Не получилось
Разфрендил тебя
Не достоин ты быть моим другом)
drakon:
Он мне - нужен, всегото на два дня..
Он мне - нужен, всегото на два дня..
Ой блин
Не получилось
Разфрендил тебя
Не достоин ты быть моим другом)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:17
// когда я начал подлавливать вас на врань и незнании...//
Ну опять трёп! Никогда не лгала! Могла ошибаться, но специально НИКОГДА не лгала! В отличие от ВАС, Отто-Фриц- Фридрих -Ганс (если форумчане помнят эту историю). Вот когда я тебя подловила, тогда-то ты и проявился во всей красе!
На счёт незнания: эрудитов здесь маловато. Неужели ты себя им мнишь? Думаешь, писать портянки по каждой реплике форумчан, вываливать общеизвестные всем факты -эрудиция? Если мы, зачастую, просто пропускаем твой трёп мимо "ушей",не возражаем, не спорим, то это от невежества? Думаешь, я не знала о событиях в июне 1953 года в ГДР?
Не стала писать, как ты, портянки об этом. Просто меня возмутила фраза о вводе войск в ГДР, хотя и дураку было известно, что они и не были выведены оттуда.Это ты прокололся, эрудит! Если не в знаниях, так в неумении изложить мысль А про твою грамотность тут, диссертант, всем известно
Вместо того, чтобы совершенствоваться, начинаешь искать изъяны у других и тыкать в них!
Таким как ты в сети дают совет: убейся об стенку!
Ну опять трёп! Никогда не лгала! Могла ошибаться, но специально НИКОГДА не лгала! В отличие от ВАС, Отто-Фриц- Фридрих -Ганс (если форумчане помнят эту историю). Вот когда я тебя подловила, тогда-то ты и проявился во всей красе!
На счёт незнания: эрудитов здесь маловато. Неужели ты себя им мнишь? Думаешь, писать портянки по каждой реплике форумчан, вываливать общеизвестные всем факты -эрудиция? Если мы, зачастую, просто пропускаем твой трёп мимо "ушей",не возражаем, не спорим, то это от невежества? Думаешь, я не знала о событиях в июне 1953 года в ГДР?
Не стала писать, как ты, портянки об этом. Просто меня возмутила фраза о вводе войск в ГДР, хотя и дураку было известно, что они и не были выведены оттуда.Это ты прокололся, эрудит! Если не в знаниях, так в неумении изложить мысль А про твою грамотность тут, диссертант, всем известно
Вместо того, чтобы совершенствоваться, начинаешь искать изъяны у других и тыкать в них!
Таким как ты в сети дают совет: убейся об стенку!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:23
Цитата:
Я что, чемпионат по коррупции пропустил? Или турнир маразма среди госслужащих?)) А вы участвовали?
Давайте пруф, где я обиделся на победу Казахстана, иначе треплом обзовут, тут это быстро делается))
Цитата:
Да просто сказать вам нечего)
Цитата:
Ну поздравляю, ждем второй хит
abaika95:
Если где-то Казахстан или Казахи что-то выигрывают то Макса это глубоко задевает и обижает
Если где-то Казахстан или Казахи что-то выигрывают то Макса это глубоко задевает и обижает
Я что, чемпионат по коррупции пропустил? Или турнир маразма среди госслужащих?)) А вы участвовали?
Давайте пруф, где я обиделся на победу Казахстана, иначе треплом обзовут, тут это быстро делается))
Цитата:
abaika95:
А в ответ тишина
А в ответ тишина
Да просто сказать вам нечего)
Цитата:
abaika95:
и Грэмми
и Грэмми
Ну поздравляю, ждем второй хит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:24
Цитата:
Я помню Курчавого - этого достаточно)))
таноми52:
если форумчане помнят эту историю
если форумчане помнят эту историю
Я помню Курчавого - этого достаточно)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:27
Цитата:
Думаю, что помнят, но как с гуся вода. ))Цитата:
Кто первый халат одел, тот и врач Цитата:
https://c.radikal.ru/c12/2103/6d/c6291756e55f.jpg
таноми52:
(если форумчане помнят эту историю).
(если форумчане помнят эту историю).
Думаю, что помнят, но как с гуся вода. ))Цитата:
таноми52:
эрудитов здесь маловато. Неужели ты себя им мнишь?
эрудитов здесь маловато. Неужели ты себя им мнишь?
Кто первый халат одел, тот и врач Цитата:
таноми52:
убейся об стенку!
убейся об стенку!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 22:30
Цитата:
В точку! Просто связываться неохота.
таноми52:
Если мы, зачастую, просто пропускаем твой трёп мимо "ушей",не возражаем, не спорим, то это от невежества?
Если мы, зачастую, просто пропускаем твой трёп мимо "ушей",не возражаем, не спорим, то это от невежества?
В точку! Просто связываться неохота.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 23:03
Цитата:
Вот так "друзей" теряют
abaika95:
Не достоин ты быть моим другом)
Не достоин ты быть моим другом)
Вот так "друзей" теряют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 23:16
Цитата:
И чем же вас Нурбанчик обидел?
abaika95:
Оскорбляю только тех кто позволяет оскорблять меня, зеркально
Оскорбляю только тех кто позволяет оскорблять меня, зеркально
И чем же вас Нурбанчик обидел?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 23:48
Цитата:
Спасибо)
Прочитал вашу портянку)
Истерика так и бьет
Задело вас,задело)
Результатом я доволен)
Об стенку вам советовать не буду
Смешнее и эффектнее когда стенку на вас)
Вы сразу теряетесь как маленькая девочка и обтекаете)
Цитата:
Все пруфы в ваших постах
Можете хоть как обзывать таноми
Умнее не вы ни она всеровно не станете)
Цитата:
А что говорить когда у Казахстана Грэмми а у Макса щёчки от обиды надулись?)
Только улыбатся и остаётся
И по щекам трепать мальчонку)
Цитата:
А ещё купидон и охотник
А и да заканыч
Меня тут много
Цитата:
Вы то как раз связываетесь)
Но можете и не лезть
Мне не обидно
Можете даже как в школе дети все байкот мне устроить)
Это ещё веселее будет
Я буду вас тролить без ответки)
Юджин пробовал но у него как-то жидко получается
Постояно задевает его)
Цитата:
Ну проследите весь диалог начиная с Навального хотя даже раньше он начал
Кремлебот обыкновенный
Как он ещё тут не появился
Выше про Путина была речь)
таноми52:
Таким как ты в сети дают совет: убейся об стенку
Таким как ты в сети дают совет: убейся об стенку
Спасибо)
Прочитал вашу портянку)
Истерика так и бьет
Задело вас,задело)
Результатом я доволен)
Об стенку вам советовать не буду
Смешнее и эффектнее когда стенку на вас)
Вы сразу теряетесь как маленькая девочка и обтекаете)
Цитата:
maxsaf:
Давайте пруф, где я обиделся на победу Казахстана, иначе треплом обзовут, тут это быстро делается))
Давайте пруф, где я обиделся на победу Казахстана, иначе треплом обзовут, тут это быстро делается))
Все пруфы в ваших постах
Можете хоть как обзывать таноми
Умнее не вы ни она всеровно не станете)
Цитата:
maxsaf:
Да просто сказать вам нечего)
Да просто сказать вам нечего)
А что говорить когда у Казахстана Грэмми а у Макса щёчки от обиды надулись?)
Только улыбатся и остаётся
И по щекам трепать мальчонку)
Цитата:
maxsaf:
Я помню Курчавого - этого достаточно))
Я помню Курчавого - этого достаточно))
А ещё купидон и охотник
А и да заканыч
Меня тут много
Цитата:
elektron:
точку! Просто связываться неохота.
точку! Просто связываться неохота.
Вы то как раз связываетесь)
Но можете и не лезть
Мне не обидно
Можете даже как в школе дети все байкот мне устроить)
Это ещё веселее будет
Я буду вас тролить без ответки)
Юджин пробовал но у него как-то жидко получается
Постояно задевает его)
Цитата:
elektron:
И чем же вас Нурбанчик обидел
И чем же вас Нурбанчик обидел
Ну проследите весь диалог начиная с Навального хотя даже раньше он начал
Кремлебот обыкновенный
Как он ещё тут не появился
Выше про Путина была речь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 23:55
Цитата:
А куда деваться, вот только вас не оскорбляю.
Боюсь опуститесь до моего уровня, где я задавлю вас опытом!
abaika95:
Вы то как раз связываетесь)
Вы то как раз связываетесь)
А куда деваться, вот только вас не оскорбляю.
Боюсь опуститесь до моего уровня, где я задавлю вас опытом!
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