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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 17:20
Цитата:
Я не рафинированный интеллигент, и придерживаюсь принципа: с хамами похамски!
Увы! Не выдавила ещё из себя по капле раба!Да и нехай!
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
Ну, теперь получаешь ответку!
Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!!
ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!
[Исправлено: таноми52, 18.03.2021 - 17:25]
abaika95:
вы ведёте себя как хамоватая баба с
вы ведёте себя как хамоватая баба с
Я не рафинированный интеллигент, и придерживаюсь принципа: с хамами похамски!
Увы! Не выдавила ещё из себя по капле раба!Да и нехай!
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
Ну, теперь получаешь ответку!
Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!!
ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!
[Исправлено: таноми52, 18.03.2021 - 17:25]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:16
Цитата:
наверное Эдуард Суровый более красочно бы изложил в стихотворной форме, но и так суть изложена понятно.
можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.
Маркс:
Вот Абайка и стал обижателем, Тихих, мирных людей унижателем. Быстро кланяйтесь в ноги пузатому. (Чтоб ему провалиться, проклятому!) А он по статейкам похаживает, ЛяШку конскую нервно поглаживает. Хорошо, что грубиян Не пугает форумчан, Увидали трепача, Закричали хохоча: «Разве это хулиган? (Ха-ха-ха!) Это просто шарлатан! (Ха-ха-ха!) Вечно пьян, горлопан, Старикашечка, Пургометная козявочка-букашечка.
Вот Абайка и стал обижателем, Тихих, мирных людей унижателем. Быстро кланяйтесь в ноги пузатому. (Чтоб ему провалиться, проклятому!) А он по статейкам похаживает, ЛяШку конскую нервно поглаживает. Хорошо, что грубиян Не пугает форумчан, Увидали трепача, Закричали хохоча: «Разве это хулиган? (Ха-ха-ха!) Это просто шарлатан! (Ха-ха-ха!) Вечно пьян, горлопан, Старикашечка, Пургометная козявочка-букашечка.
наверное Эдуард Суровый более красочно бы изложил в стихотворной форме, но и так суть изложена понятно.
можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:20
Цитата:
он за деньги, он не поймет. тут служака.
человеческого ноль.
позиция редакции непонятна.
но мысли по этому поводу есть.
нехорошие.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 19:24]
таноми52:
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
он за деньги, он не поймет. тут служака.
человеческого ноль.
позиция редакции непонятна.
но мысли по этому поводу есть.
нехорошие.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 19:24]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:22
Дракон, тебе вопрос задали, почему молчишь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:27
Цитата:
Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда.
таноми52:
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:39
Цитата:
было. но по отдельным случаям.
и равномерно распределялось. и гасилось.
а тут из одного крана постоянный поток,
и кран не закрывается.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 19:40]
Добринцофф:
хамство было всегда.
хамство было всегда.
было. но по отдельным случаям.
и равномерно распределялось. и гасилось.
а тут из одного крана постоянный поток,
и кран не закрывается.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 19:40]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:42
Цитата:
Ну вы опять протреапались))
Открыть любую старую ветку
Везде хамство и грубость
А до 18 года тут вообще часто красное было от мата и оскорблений)
И да я придумал хамство на форуме
Все от меня пошло)Цитата:
ОЙ ли?) Ваше терпение кончилось когда я начал подлавивать вас на враньё и не знании,вот и кончилось ваше благородство там и включилась баба за базара)
Цитата:
Да вполне подошло бы
Но Маркс не стихоплет
Маркс лакировщик
Цитата:
Люблю когда хамишь людям а тебе ещё деньги за это платят)
Каждый день команда приходит
Типо обхамить таноми 2 раза)
Алекс вон бесплатно это делает
А может и нет
А может и да...
Цитата:
И придумал его я
таноми52:
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было! Ну, теперь получаешь ответку!
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было! Ну, теперь получаешь ответку!
Ну вы опять протреапались))
Открыть любую старую ветку
Везде хамство и грубость
А до 18 года тут вообще часто красное было от мата и оскорблений)
И да я придумал хамство на форуме
Все от меня пошло)Цитата:
таноми52:
Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!! ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!
Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!! ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!
ОЙ ли?) Ваше терпение кончилось когда я начал подлавивать вас на враньё и не знании,вот и кончилось ваше благородство там и включилась баба за базара)
Цитата:
alex_60:
можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.
можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.
Да вполне подошло бы
Но Маркс не стихоплет
Маркс лакировщик
Цитата:
alex_60:
он за деньги, он не поймет. тут служака. человеческого ноль. позиция редакции непонятна. но мысли по этому поводу есть. нехорошие.
он за деньги, он не поймет. тут служака. человеческого ноль. позиция редакции непонятна. но мысли по этому поводу есть. нехорошие.
Люблю когда хамишь людям а тебе ещё деньги за это платят)
Каждый день команда приходит
Типо обхамить таноми 2 раза)
Алекс вон бесплатно это делает
А может и нет
А может и да...
Цитата:
Добринцофф:
Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда
Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда
И придумал его я
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:48
Цитата:
В твоём случае это был даже не кран,а пожарный гидрант
Или уже подзабыл как тебя администрация после череды предупреждений вообще забанила?
Я помню тот чудный осенний денёчек,настроение прям на целый день поднялось
alex_60:
было. но по отдельным случаям. и равномерно распределялось. и гасилось. а тут из одного крана постоянный поток, и кран не закрывается.
было. но по отдельным случаям. и равномерно распределялось. и гасилось. а тут из одного крана постоянный поток, и кран не закрывается.
В твоём случае это был даже не кран,а пожарный гидрант
Или уже подзабыл как тебя администрация после череды предупреждений вообще забанила?
Я помню тот чудный осенний денёчек,настроение прям на целый день поднялось
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:50
тут вот пишут
//Президент России Владимир Путинответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто как обзывается, тот так и называется
Российский лидер добавил, что пожелал бы коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья///
//Президент России Владимир Путинответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто как обзывается, тот так и называется
Российский лидер добавил, что пожелал бы коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:53
Цитата:
затобылец спекулянт. что кроме гадостей ты можешь вспомнить?
Добринцофф:
Или уже подзабыл как тебя администрация после череды предупреждений вообще забанила?
Или уже подзабыл как тебя администрация после череды предупреждений вообще забанила?
затобылец спекулянт. что кроме гадостей ты можешь вспомнить?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2274
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:54
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:55
Цитата:
Путин скатился в аргументации до уровня детского сада)
Байдена журналисты спросили считает ли он Путина убийцей? Тот сказал что считает
А Путин вполне мог ответить в своем стиле:ябида корябида зелёный барабан,кто на нем играет,вонючий таракан!!!)
alex_60:
«кто как обзывается, тот так и называется
«кто как обзывается, тот так и называется
Путин скатился в аргументации до уровня детского сада)
Байдена журналисты спросили считает ли он Путина убийцей? Тот сказал что считает
А Путин вполне мог ответить в своем стиле:ябида корябида зелёный барабан,кто на нем играет,вонючий таракан!!!)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:55
Цитата:
Цитата:
Алекс будь здоров
alex_60:
затобылец спекулянт. что кроме гадостей т
затобылец спекулянт. что кроме гадостей т
Цитата:
alex_60:
кто как обзывается, тот так и называется
кто как обзывается, тот так и называется
Алекс будь здоров
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:56
Цитата:
бухаешь опять? какая осень, мрак..
рано поджало тебя с памятью.жаль тебя.
вспомни хоть где мангал под снегом.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:01]
Добринцофф:
Я помню тот чудный осенний денёчек,
Я помню тот чудный осенний денёчек,
бухаешь опять? какая осень, мрак..
рано поджало тебя с памятью.жаль тебя.
вспомни хоть где мангал под снегом.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:01]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:59
а да, все хорошо.
ярмарка скоро.
Дракон в нетерпении.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:06]
ярмарка скоро.
Дракон в нетерпении.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:06]
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