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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 17:20
#1396
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Цитата:
abaika95:
вы ведёте себя как хамоватая баба с


Я не рафинированный интеллигент, и придерживаюсь принципа: с хамами похамски!
Увы! Не выдавила ещё из себя по капле раба!Да и нехай!
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!
Ну, теперь получаешь ответку!

Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!!
ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!

[Исправлено: таноми52, 18.03.2021 - 17:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:16
#1397
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Цитата:
Маркс:
Вот Абайка и стал обижателем, Тихих, мирных людей унижателем. Быстро кланяйтесь в ноги пузатому. (Чтоб ему провалиться, проклятому!) А он по статейкам похаживает, ЛяШку конскую нервно поглаживает. Хорошо, что грубиян Не пугает форумчан, Увидали трепача, Закричали хохоча: «Разве это хулиган? (Ха-ха-ха!) Это просто шарлатан! (Ха-ха-ха!) Вечно пьян, горлопан, Старикашечка, Пургометная козявочка-букашечка.


наверное Эдуард Суровый более красочно бы изложил в стихотворной форме, но и так суть изложена понятно.
можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:20
#1398
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Цитата:
таноми52:
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!


он за деньги, он не поймет. тут служака.
человеческого ноль.
позиция редакции непонятна.
но мысли по этому поводу есть.
нехорошие.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 19:24]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:22
#1399
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Дракон, тебе вопрос задали, почему молчишь?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7827
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:27
#1400
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Цитата:
таноми52:
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было!

Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:39
#1401
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Цитата:
Добринцофф:
хамство было всегда.


было. но по отдельным случаям.
и равномерно распределялось. и гасилось.
а тут из одного крана постоянный поток,
и кран не закрывается.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 19:40]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:42
#1402
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Цитата:
таноми52:
Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было! Ну, теперь получаешь ответку!

Ну вы опять протреапались))
Открыть любую старую ветку
Везде хамство и грубость
А до 18 года тут вообще часто красное было от мата и оскорблений)
И да я придумал хамство на форуме
Все от меня пошло)Цитата:
таноми52:
Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!! ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!

ОЙ ли?) Ваше терпение кончилось когда я начал подлавивать вас на враньё и не знании,вот и кончилось ваше благородство там и включилась баба за базара)
Цитата:
alex_60:
можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.

Да вполне подошло бы
Но Маркс не стихоплет
Маркс лакировщик
Цитата:
alex_60:
он за деньги, он не поймет. тут служака. человеческого ноль. позиция редакции непонятна. но мысли по этому поводу есть. нехорошие.

Люблю когда хамишь людям а тебе ещё деньги за это платят)
Каждый день команда приходит
Типо обхамить таноми 2 раза)
Алекс вон бесплатно это делает
А может и нет
А может и да...
Цитата:
Добринцофф:
Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда

И придумал его я
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7827
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:48
#1403
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Цитата:
alex_60:
было. но по отдельным случаям. и равномерно распределялось. и гасилось. а тут из одного крана постоянный поток, и кран не закрывается.

В твоём случае это был даже не кран,а пожарный гидрант :lol:
Или уже подзабыл как тебя администрация после череды предупреждений вообще забанила?
Я помню тот чудный осенний денёчек,настроение прям на целый день поднялось :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:50
#1404
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тут вот пишут
//Президент России Владимир Путинответил американскому лидеру Джо Байдену, который выступил с критикой в его адрес, фразой «кто как обзывается, тот так и называется
Российский лидер добавил, что пожелал бы коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:53
#1405
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Цитата:
Добринцофф:
Или уже подзабыл как тебя администрация после череды предупреждений вообще забанила?


затобылец спекулянт. что кроме гадостей ты можешь вспомнить?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:54
#1406
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:55
#1407
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Цитата:
alex_60:
«кто как обзывается, тот так и называется

Путин скатился в аргументации до уровня детского сада)
Байдена журналисты спросили считает ли он Путина убийцей? Тот сказал что считает
А Путин вполне мог ответить в своем стиле:ябида корябида зелёный барабан,кто на нем играет,вонючий таракан!!!)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7827
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:55
#1408
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Цитата:
alex_60:
затобылец спекулянт. что кроме гадостей т

Цитата:
alex_60:
кто как обзывается, тот так и называется

Алекс будь здоров :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:56
#1409
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Цитата:
Добринцофф:
Я помню тот чудный осенний денёчек,


бухаешь опять? какая осень, мрак..
рано поджало тебя с памятью.жаль тебя.
вспомни хоть где мангал под снегом.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:01]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11399
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 19:59
#1410
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а да, все хорошо.
ярмарка скоро.
Дракон в нетерпении.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 20:06]
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