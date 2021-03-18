Отправлено: - 19:42

таноми52:

Если проследить историю вопроса, то хамить на форуме начал ты. До тебя у нас такого не было! Ну, теперь получаешь ответку!

таноми52:

Флуд был единственным местом неформального общения. Ты всё испортил!!! ПС: Если заметил, то я никого, кроме тебя не оскорбляла. Моё терпения кончилось, когда ты начал тыкать и оскорблять глубоко уважаемого мною Маркса!

alex_60:

можно было бы козявочку на козюльку изменить, так он сам себя называет.

alex_60:

он за деньги, он не поймет. тут служака. человеческого ноль. позиция редакции непонятна. но мысли по этому поводу есть. нехорошие.

Добринцофф:

Вы вроде бы достаточно давно на форуме,хочу заметить ,что к сожалению хамство было всегда

Цитата:Ну вы опять протреапались))Открыть любую старую веткуВезде хамство и грубостьА до 18 года тут вообще часто красное было от мата и оскорблений)И да я придумал хамство на форумеВсе от меня пошло)Цитата:ОЙ ли?) Ваше терпение кончилось когда я начал подлавивать вас на враньё и не знании,вот и кончилось ваше благородство там и включилась баба за базара)Цитата:Да вполне подошло быНо Маркс не стихоплетМаркс лакировщикЦитата:Люблю когда хамишь людям а тебе ещё деньги за это платят)Каждый день команда приходитТипо обхамить таноми 2 раза)Алекс вон бесплатно это делаетА может и нетА может и да...Цитата:И придумал его я