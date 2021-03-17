Иманбек у Урганта сказал, что проспал звонки с поздравлениями, а утром в новостных лентах прошло, что его президент поздравил с Гремми) Он наверное вообще все награды казахстанские проспал)) Они то точно были, даже наверное в новостях рассказали где-то об этом))
Маркс: Разве это хулиган? (Ха-ха-ха!) Это просто шарлатан! (Ха-ха-ха!) Вечно пьян, горлопан, Старикашечка, Пургометная козявочка-букашечка.
Ну вот я уже и старикашка Или рифму придумать не смог чтобы подходило пож букашка?) И да про пьян какаято у тебя постояно навящевая идея,жена выпить не даёт и у тебя ломки?) Цитата:
alex_60: тебя жалко. потонешь же в жидком стуле,которым ты тут наполняешь все и вся. и судя по неразборчивым издаваемым тобой звукам,конец близок уже . но видать судьба у тебя такая.
Терпи судьба у тебя такая И главное проверяй ТАМ а то не дай бог проснешься а ТАМ ничего нет) Ты же тут задолбаешь потом форумчан) Цитата:
maxsaf: Иманбек у Урганта сказал, что проспал звонки с поздравлениями, а утром в новостных лентах прошло, что его президент поздравил с Гремми) Он
Макс проснулся от спячки Если где-то Казахстан или Казахи что-то выигрывают то Макса это глубоко задевает и обижает Обида у него такая с детства Он даже в Канаду уехал чтобы вот доказать что смотрите смотрите я то в Канаде а вы чего добились??? А в ответ тишина и Грэмми
alex_60: бредишь что-ли ,несешь бредятину какую то.. что потерял, их опять? ДПТТ короче говоря.
Так ты же проверял ТАМ и ТАМ было все хорошо Вот и терпи теперь что это ТАМ будет теперь всегда с тобой) Цитата:
таноми52: Мой друг Дракон! Выбирай: или я, или трепло Абайка? Удаляй его из друзей!
А зачем дракону удалять меня чтобы оставлять у себя трепло в виде вас?) Эх трепло трепло вы Строите из себя что-то Вымучиваете а на деле постоянно лезите в спор в котором не имеете ни малейшего представление о предмете спора Ещё людей чему-то учите Хех))
Понимаю:это такой приём в спорах -обвинять оппонента в том, в чём он обвиняет тебя. По принципу: сам дурак и вся семья у тебя дураки! А ведь ты неплохо начинал на форуме, абайка. И приняли тебя поначалу радушно. Лично мне показался эрудированным, начитанным, интересным собеседником... А потом-то полезла настоящая сущность, не смог ты её удержать. А когда раскусили, перестали с тобой считаться, начал оскорблять всех и вся Ждешь молодых? Это каких? Моложе тебя, чтобы быть в авторитете? Но не все ж молодые такие идиоты, чтобы тебя тут праздновать! И вообще:гуляй, Вася!
таноми52: Понимаю:это такой приём в спорах -обвинять оппонента в том, в чём он обвиняет тебя. По принципу: сам дурак и вся семья у тебя дураки!
Нет не угадали) Вы несколько раз повредили что вы трепло на фактах) только и всего) Цитата:
таноми52: А ведь ты неплохо начинал на форуме, абайка. И приняли тебя поначалу радушно. Лично мне показался эрудированным, начитанным, интересным собеседником... А потом-то полезла настоящая сущность, не смог ты её удержать.
нет просто я начал реагировать зеркально на ваше базарное хамство,и вы сразу себя перубедили что я сразу не начитанный и не эрудированный) ложное восприятие это называется) оно мешает вам мыслить объективно и конструктивно Я вот к примеру вполне могу отдать вам должное,вы вполне начитаны но при этом вы ведёте себя как хамоватая баба с базара)) что как при вашей начитанности ещё хуже получается) Цитата:
таноми52: А когда раскусили, перестали с тобой считаться, начал оскорблять всех и вся
Нет не лукавьте Оскорбляю только тех кто позволяет оскорблять меня, зеркально Вы наверно не заметили (потомучто ложное восприятие вам мешает) Я не оскорблял никогда йанга,акроса ещё кучу форумчан потомучто они не оскорбляли меня) странно правда?) Цитата:
таноми52: Но не все ж молодые такие идиоты, чтобы тебя тут праздновать!
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