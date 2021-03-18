Отправлено: - 15:22

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41496 большинство поликлиник к этому списку добавляют невропатолога, хирурга, акушера-гинеколога. Источник:

Цитата:Если наличие в списке невропатолога ещё как-то можно объяснить, и даже хирурга за уши притянуть (сильно тянуть придётся), но наличие последнего специалиста абсолютно непонятно и видится просто проявлением, пардон, дебилизма. Как здоровье/нездоровье репродуктивной сферы может сказываться на вождении автомобиля? Врачи могут ответить на этот вопрос? Умного обоснованного ответа, полагаю, ждать не стоит. А уж если они это обоснуют, тогда для равновесия мужчины-автомобилисты должны проходить андролога. А то, мало ли, окажется, что сильная асимметрия в развитии тестикул будет мешать правильной посадке в автокресле.