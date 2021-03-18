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"Лишних" врачей навязывали в больницах Костанайской области при выдаче справок
"Лишних" врачей навязывали в больницах Костанайской области при выдаче справок
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