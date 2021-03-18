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≡ "Лишних" врачей навязывали в больницах Костанайской области при выдаче справок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41160
"Лишних" врачей навязывали в больницах Костанайской области при выдаче справок
Отправлено: 18.03.21 - 09:20
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Юридически, чтобы получить такую справку, нужно пройти осмотр у пяти специалистов – терапевта, окулиста, оториноларинголога, психиатра, нарколога. Фактически большинство поликлиник к этому списку добавляют невропатолога, хирурга, акушера-гинеколога.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
189
Re: "Лишних" врачей навязывали в больницах...
Отправлено: 18.03.21 - 09:20
#1
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Почему Управление здравоохранения акимата Костанайской области: не установит чётко и понятно список необходимых для прохождения медосмотра специалистов? Понятно что людей не загнать на медосмотр,даже на тот же бесплатный скрининг.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
461
Re: "Лишних" врачей навязывали в больницах...
Отправлено: 18.03.21 - 15:22
#2
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Цитата:
большинство поликлиник к этому списку добавляют невропатолога, хирурга, акушера-гинеколога. Источник:

Если наличие в списке невропатолога ещё как-то можно объяснить, и даже хирурга за уши притянуть (сильно тянуть придётся), но наличие последнего специалиста абсолютно непонятно и видится просто проявлением, пардон, дебилизма. Как здоровье/нездоровье репродуктивной сферы может сказываться на вождении автомобиля? Врачи могут ответить на этот вопрос? Умного обоснованного ответа, полагаю, ждать не стоит. А уж если они это обоснуют, тогда для равновесия мужчины-автомобилисты должны проходить андролога. А то, мало ли, окажется, что сильная асимметрия в развитии тестикул будет мешать правильной посадке в автокресле. :-)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1752
Re: "Лишних" врачей навязывали в больницах...
Отправлено: 18.03.21 - 17:01
#3
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Цитата:
Елена Пикельная:
они это обоснуют,


Если помните, в Сети, лет пять-шесть назад, "гуляло" видео: планёрка врачей райбольницы, где главный врач настойчиво и притом слишком, властно "убеждал" своих подчинённых коллег РАСКРУЧИВАТЬ своих больных пациентов на ДОП.БОЛЕЗНИ и как следствие на ДОП.УСЛУГИ в виде приобретённых лекарств и медикаментов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7314
"Лишних" врачей навязывали в больницах Костанайской области при выдаче справок
Отправлено: 18.03.21 - 17:39
#4
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Цитата:
Елена Пикельная:
Как здоровье/нездоровье репродуктивной сферы может сказываться на вождении автомобиля?

так же как и на прививке от... столбняка. Жена в прошлом году ходила... только через этот кабинет.
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