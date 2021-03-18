Вы не замечали такой фокус - утром звонишь какому-нибудь начальнику и слышишь привычный ответ: «Он находится на совещании или выехал в область». А начальник в это время добирает час сна на диване кабинета, готовится к нормальной работе без скидки на недосып. Но такой возможности нет у детей в садиках и начальных классах. Читать новость
abaika95: Потмоучто вы активисты народ за дураков держите?))
Да не народ, а горлопанов, которые своими кривляниями и передергиваниями мешаете разъяснению проблемы. Вот специально для вас нашел про допущение смещения времени относительно поясного: "В пункте, где официальное время имеет такое же смещение от UTC, какое имеет географический часовой пояс, в который попадает данный пункт, расхождение не превышает 30 минут. В таких пунктах средний полдень (за год и без перехода на летнее время) попадает в интервал 11:30—12:30. В фактическом часовом поясе расхождение может быть более 30 минут, поэтому средний полдень наступает в более широком интервале и, как правило, несколько смещённом в сторону опережения официального времени над средним солнечным временем." Цитата:
abaika95: Дык я тут вроде пишу что 1 хотят вернуть разве нет?)
Ну дык это тут, а там? Или вас там Абаек много и каждую статью курирует свой свой Абайка? Теперь я догадываюсь, откуда эта цифра 95 в никнейме.
а ты второй =) всё никак не можем дождаться от тебя статьи о "наша служба и опасна и трудна" со всеми её тяготами и лишениями, рассказами как несчастных ЖПП арестовывают, а агашек не трогают ну и прочее.
MAN: Ведь ни для кого не секрет, что все дело упирается в него. Давайте посмотрим панорамно. этим всё сказано.
Это Для Денисова и Ведлер надо чтобы упиралось в него) А для адекватных к восприятию людей,ясно видно что упириается все ещё выше,но Денисов не хочет этого замечать,у него есть команда упираться во временщика (который временит уже 6 лет) и точка Цитата:
гражданин СССР: Ой бай!!! Абайку забыли спросить)))
Также как и Денисова Забыли его спросить) А спросить пора бы уже с него)
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