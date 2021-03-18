Отправлено: - 16:41

Маркс:

Да не народ, а горлопанов, которые своими кривляниями и передергиваниями мешаете разъяснению проблемы. Вот специально для вас нашел про допущение смещения времени относительно поясного:

Маркс:

Ну дык это тут, а там?

Lex:

всё никак не можем дождаться от тебя статьи о "наша служба и опасна и трудна" со всеми её тяготами и лишениями, рассказами как несчастных ЖПП арестовывают, а агашек не трогают ну и прочее

Цитата:Зачем вы это искали?)Если по итогу то 2 часа надо менять)Хоть в лепешку разбейтесь со своими инсинуациями не получается у вас)Смиритесь)Цитата:Ну дык туда и пишете)Тут идёт разговор о часе)Цитата:Только после твоей статьи о жизни на Украине и постоянном вмешательстве в дела Казахстана))И да несчастный ЖПП это что?) Про друга так нехорошо писать он не ЖПП а кофейный стаканчик)