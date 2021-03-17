Отправлено: - 15:30

Маркс:

ЛяШку конскую нервно поглаживает.

Маркс:

Разве это хулиган? (Ха-ха-ха!) Это просто шарлатан! (Ха-ха-ха!) Вечно пьян, горлопан, Старикашечка, Пургометная козявочка-букашечка.

alex_60:

тебя жалко. потонешь же в жидком стуле,которым ты тут наполняешь все и вся. и судя по неразборчивым издаваемым тобой звукам,конец близок уже . но видать судьба у тебя такая.

maxsaf:

Иманбек у Урганта сказал, что проспал звонки с поздравлениями, а утром в новостных лентах прошло, что его президент поздравил с Гремми) Он

Цитата:Ну это враньё,ты меня с кем-то перепутал)Цитата:Ну вот я уже и старикашкаИли рифму придумать не смог чтобы подходило пож букашка?)И да про пьян какаято у тебя постояно навящевая идея,жена выпить не даёт и у тебя ломки?)Цитата:Терпи судьба у тебя такаяИ главное проверяй ТАМ а то не дай бог проснешься а ТАМ ничего нет)Ты же тут задолбаешь потом форумчан)Цитата:Макс проснулся от спячкиЕсли где-то Казахстан или Казахи что-то выигрывают то Макса это глубоко задевает и обижаетОбида у него такая с детстваОн даже в Канаду уехал чтобы вот доказать что смотрите смотрите я то в Канаде а вы чего добились???А в ответ тишина и Грэмми