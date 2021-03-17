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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 22:44
#1381
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Цитата:
drakon:
У них бензин не - разбавляют, конным...


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.03.21 - 23:03
#1382
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Таксист был прав всё-таки
ПМ к нам едет или летит
Что пальмы наверно будут?)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 08:17
#1383
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Цитата:
abaika95:
Все обиженные мной можете собраться и поплакать друг другу в жалетку

Наконец-то на форуме объявился Главный угнетатель, обижатель и унижатель.

Почти по Чуковскому:

Вот Абайка и стал обижателем,
Тихих, мирных людей унижателем.
Быстро кланяйтесь в ноги пузатому.
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)

А он по статейкам похаживает,
ЛяШку конскую нервно поглаживает.

Хорошо, что грубиян
Не пугает форумчан,
Увидали трепача,
Закричали хохоча:

«Разве это хулиган?
(Ха-ха-ха!)
Это просто шарлатан!
(Ха-ха-ха!)

Вечно пьян, горлопан,
Старикашечка,
Пургометная козявочка-букашечка.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 08:58
#1384
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Цитата:
abaika95:
Пусть и бегут


тебя жалко.
потонешь же в жидком стуле,которым ты тут наполняешь все и вся.
и судя по неразборчивым издаваемым тобой звукам,конец близок уже .
но видать судьба у тебя такая.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10008
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 12:24
#1385
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Иманбек у Урганта сказал, что проспал звонки с поздравлениями, а утром в новостных лентах прошло, что его президент поздравил с Гремми) Он наверное вообще все награды казахстанские проспал)) Они то точно были, даже наверное в новостях рассказали где-то об этом))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 15:30
#1386
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Цитата:
Маркс:
ЛяШку конскую нервно поглаживает.

Ну это враньё,ты меня с кем-то перепутал)
Цитата:
Маркс:
Разве это хулиган? (Ха-ха-ха!) Это просто шарлатан! (Ха-ха-ха!) Вечно пьян, горлопан, Старикашечка, Пургометная козявочка-букашечка.

Ну вот я уже и старикашка
Или рифму придумать не смог чтобы подходило пож букашка?)
И да про пьян какаято у тебя постояно навящевая идея,жена выпить не даёт и у тебя ломки?)
Цитата:
alex_60:
тебя жалко. потонешь же в жидком стуле,которым ты тут наполняешь все и вся. и судя по неразборчивым издаваемым тобой звукам,конец близок уже . но видать судьба у тебя такая.

Терпи судьба у тебя такая
И главное проверяй ТАМ а то не дай бог проснешься а ТАМ ничего нет)
Ты же тут задолбаешь потом форумчан)
Цитата:
maxsaf:
Иманбек у Урганта сказал, что проспал звонки с поздравлениями, а утром в новостных лентах прошло, что его президент поздравил с Гремми) Он

Макс проснулся от спячки
Если где-то Казахстан или Казахи что-то выигрывают то Макса это глубоко задевает и обижает
Обида у него такая с детства
Он даже в Канаду уехал чтобы вот доказать что смотрите смотрите я то в Канаде а вы чего добились???
А в ответ тишина и Грэмми
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 15:49
#1387
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Цитата:
abaika95:
Или рифму придумать не смог чтобы подходило пож букашка?)

Не пристало культурному человеку использовать самую очевидную рифму к слову букашка.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 15:54
#1388
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Цитата:
Маркс:
Не пристало культурному человеку использовать самую очевидную рифму к слову букашка.

Ну так это культурному человеку ты то тут причем?)
И да логика теряется в итоге старикашка совсем не подходит тут
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 16:13
#1389
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Цитата:
abaika95:
И главное проверяй ТАМ а то не дай бог проснешься а ТАМ ничего нет)


бредишь что-ли ,несешь бредятину какую то..
что потерял, их опять? ДПТТ короче говоря.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 16:17]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2277
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 16:28
#1390
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Мой друг Дракон!
Выбирай: или я, или трепло Абайка?
Удаляй его из друзей!

Меж тем, ВЕСНА!
Весна без любви - гормоны на ветер!(из интернета :-) )
Песенка для тебя
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1165
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 16:35
#1391
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Цитата:
abaika95:
И да логика теряется в итоге старикашка совсем не подходит тут

Так ты можешь читать как подходит, с очевидной рифмой, запрещать никто не собирается.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 16:37
#1392
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Цитата:
alex_60:
бредишь что-ли ,несешь бредятину какую то.. что потерял, их опять? ДПТТ короче говоря.

Так ты же проверял ТАМ и ТАМ было все хорошо
Вот и терпи теперь что это ТАМ будет теперь всегда с тобой)
Цитата:
таноми52:
Мой друг Дракон! Выбирай: или я, или трепло Абайка? Удаляй его из друзей!

А зачем дракону удалять меня чтобы оставлять у себя трепло в виде вас?)
Эх трепло трепло вы
Строите из себя что-то
Вымучиваете
а на деле постоянно лезите в спор в котором не имеете ни малейшего представление о предмете спора
Ещё людей чему-то учите
Хех))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11362
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 16:40
#1393
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Цитата:
abaika95:
Так ты же проверял ТАМ и ТАМ было все хорошо Вот и терпи теперь что это ТАМ будет теперь всегда с тобой)


на фоне темы перевода времени крыша поехала?
пыхтишь,пыштишь, вот и допрыгался.
к врачу давай, а то осложнения не лечатся...

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 16:45]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2277
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 16:52
#1394
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Цитата:
abaika95:
трепло в виде вас?


Понимаю:это такой приём в спорах -обвинять оппонента в том, в чём он обвиняет тебя. По принципу: сам дурак и вся семья у тебя дураки!:lol:
А ведь ты неплохо начинал на форуме, абайка. И приняли тебя поначалу радушно.
Лично мне показался эрудированным, начитанным, интересным собеседником...
А потом-то полезла настоящая сущность, не смог ты её удержать.
А когда раскусили, перестали с тобой считаться, начал оскорблять всех и вся
Ждешь молодых? Это каких? Моложе тебя, чтобы быть в авторитете?
Но не все ж молодые такие идиоты, чтобы тебя тут праздновать!
И вообще:гуляй, Вася! :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.03.21 - 17:07
#1395
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Цитата:
таноми52:
Понимаю:это такой приём в спорах -обвинять оппонента в том, в чём он обвиняет тебя. По принципу: сам дурак и вся семья у тебя дураки!

Нет не угадали)
Вы несколько раз повредили что вы трепло на фактах) только и всего)
Цитата:
таноми52:
А ведь ты неплохо начинал на форуме, абайка. И приняли тебя поначалу радушно. Лично мне показался эрудированным, начитанным, интересным собеседником... А потом-то полезла настоящая сущность, не смог ты её удержать.

нет просто я начал реагировать зеркально на ваше базарное хамство,и вы сразу себя перубедили что я сразу не начитанный и не эрудированный) ложное восприятие это называется) оно мешает вам мыслить объективно и конструктивно
Я вот к примеру вполне могу отдать вам должное,вы вполне начитаны но при этом вы ведёте себя как хамоватая баба с базара)) что как при вашей начитанности ещё хуже получается)
Цитата:
таноми52:
А когда раскусили, перестали с тобой считаться, начал оскорблять всех и вся

Нет не лукавьте
Оскорбляю только тех кто позволяет оскорблять меня, зеркально
Вы наверно не заметили (потомучто ложное восприятие вам мешает)
Я не оскорблял никогда йанга,акроса ещё кучу форумчан потомучто они не оскорбляли меня) странно правда?)
Цитата:
таноми52:
Но не все ж молодые такие идиоты, чтобы тебя тут праздновать!

Не надо меня праздновать)
Не прошу этого)
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