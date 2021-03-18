Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...

Отправлено: - 16:32

Суд отказал в переводе, все должны поаплодировать и мгновенно забыть про эту тему. Но нет же, люди продолжают спорить и с пеной у одного места доказывать что Нет, нам перевод необходим, больше десятка лет мы жили и ужасно страдали от того, что живём на час вперёд. 13 лет ни кого не волновал этот вопрос, жили и горя не знали,а тут какому-то бездельнику пришло в голову перевести стрелки на час назад и тут же у него нашлись единомышленники, такие же бездельники, у которых нет других проблем и забот и давай доказывать что мы оказывается живём неправильно, не в своём времени.

Да по сути у каждого своё время, каждый ложится тогда когда ему удобно, встаёт тогда, когда необходимо согласно графику работы/учёбы. Каждый из нас втечение года вставал и при свете дня, и во тьме ночной, спать обычно ложимся при любом раскладе когда темно или в потёмках, в июне заход солнца в 22:10-16. И никому в голову не приходило менять время. А вот кому-то вдруг пришло.