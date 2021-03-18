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≡ «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41160
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
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Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21402
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
#60
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Цитата:
abaika95:
Пока президент не решит ничего не сдвинится)

Президент, часовой пояс - не менял.
И от него ничего не - зависит... :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21402
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:27
#61
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Цитата:
abaika95:
не зависит этот вопрос не от активистов,ни от акима)

Зависит всё - от Библиотекаря... :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1165
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:28
#62
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Цитата:
Victor Yang:
Эти принципы где-то документально зафиксированы?

Я мог бы ответить, что в учебнике по географии для 6-го класса, но специально открыл Википедию и прочитал про Международную медианную конференцию. Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья. Но видимо, никому этот материал не интересен, иначе спорящих против перевода значительно бы поубавилось.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13788
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:40
#63
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Цитата:
Маркс:
Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья.

Википедия - это не документ. И даже иностранные исследования для РК не имеют силы, если их не признают органы РК. Из иностранных можно предъявить документы ООН или ЮНЕСКО, которые ратифицировал Казахстан. Всё остальное - лирика и не обязывает гос.органы Казахстана верить в них.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11362
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:45
#64
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Цитата:
Victor Yang:
Википедия - это не документ


странно.
это говорит тот кто агломерацию Большой Челябинск
доказывал через вики.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13788
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:51
#65
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Цитата:
alex_60:
это говорит тот кто агломерацию Большой Челябинск доказывал через вики.

А я что - доказывал это в государственных органах? Если бы было очень нужно - можно было бы и документ из администрации города получить.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1165
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 15:15
#66
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Цитата:
Victor Yang:
И даже иностранные исследования для РК не имеют силы, если их не признают органы РК. Из иностранных можно предъявить документы ООН или ЮНЕСКО, которые ратифицировал Казахстан.

То есть если поясное время досталось Казахстану по наследству от СССР, то теперь можно менять все по своему усмотрению? Может быть тогда нужно просто присоединиться к этим международным конвенциям. Или мы теперь считаемся выпавшими из лап мирового сообщества? Кстати, неудобства с неправильным временем будут испытывать и туристы, полагающиеся на стандартные навигационные приборы.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2277
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 15:51
#67
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Плохо подготовились к суду! Yang, как всегда толково разъяснил, ЧТО суд рассматривает ПО СУЩЕСТВУ вопроса. Хорошо бы накопать признанные научным сообществом диссертации по этой теме. То есть опираться не на желания, хоть и обоснованные, жителей области, а на научные неопровержимые данные.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2277
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 16:01
#68
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Цитата:
Добринцофф:
вот в эти вот зимние 2-3 месяца будет светло? Так же будет темно.Ну не увидите вы солнца в 6 утра при любом раскладе. Тогда в чём разница?


Человек - создание природы. Его биоритмы зависят от природного времени. Организм или спит, или готовится к пробуждению, или уже просыпается, ориентируясь на природное время Зачем насиловать его, когда есть возможность хотя бы приблизиться к естественному времени?
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Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
82
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 16:32
#69
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Суд отказал в переводе, все должны поаплодировать и мгновенно забыть про эту тему. Но нет же, люди продолжают спорить и с пеной у одного места доказывать что Нет, нам перевод необходим, больше десятка лет мы жили и ужасно страдали от того, что живём на час вперёд. 13 лет ни кого не волновал этот вопрос, жили и горя не знали,а тут какому-то бездельнику пришло в голову перевести стрелки на час назад и тут же у него нашлись единомышленники, такие же бездельники, у которых нет других проблем и забот и давай доказывать что мы оказывается живём неправильно, не в своём времени.
Да по сути у каждого своё время, каждый ложится тогда когда ему удобно, встаёт тогда, когда необходимо согласно графику работы/учёбы. Каждый из нас втечение года вставал и при свете дня, и во тьме ночной, спать обычно ложимся при любом раскладе когда темно или в потёмках, в июне заход солнца в 22:10-16. И никому в голову не приходило менять время. А вот кому-то вдруг пришло.
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Н
* Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
82
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 16:41
#70
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Летом солнце встаёт в 5 часов, а при переводе будет в 4! А на кой нам оно среди ночи? Вечером же наоборот, сейчас темнеет в летнее время в 10, а будет в 9. Это в июне. Ближе к августу стемнеет уже к 8ми часам. То есть пришёл с работы, помылся, переоделся, поел и тут же спать себя укладывать? Да лучше вечером лишний час с ребёнком погулять, или в огороде покопаться! А утром нафиг не нужен дополнительный час светлого времени, от этого график работы не изменится,а поработать в своих офисах/заводах/магазинах мы можем и при искусственном освещении
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
517
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 16:47
#71
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Цитата:
Николаич I:
Да по сути у каждого своё время

Да,вы круче чем институт географии и вообще вся мировая наука!
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