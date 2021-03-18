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≡ «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41159
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
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Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21401
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
#60
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Цитата:
abaika95:
Пока президент не решит ничего не сдвинится)

Президент, часовой пояс - не менял.
И от него ничего не - зависит... :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21401
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:27
#61
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Цитата:
abaika95:
не зависит этот вопрос не от активистов,ни от акима)

Зависит всё - от Библиотекаря... :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1160
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:28
#62
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Цитата:
Victor Yang:
Эти принципы где-то документально зафиксированы?

Я мог бы ответить, что в учебнике по географии для 6-го класса, но специально открыл Википедию и прочитал про Международную медианную конференцию. Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья. Но видимо, никому этот материал не интересен, иначе спорящих против перевода значительно бы поубавилось.
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