Отправлено: - 14:28

Victor Yang:

Эти принципы где-то документально зафиксированы?

Цитата:Я мог бы ответить, что в учебнике по географии для 6-го класса, но специально открыл Википедию и прочитал про Международную медианную конференцию. Очень информативная статья там же в Вики под названием "Поясное время", где подраздел "Социальный аспект" с ссылками на научные работы доказывает влияние неправильных часовых зон на рассогласование биологических часов человека, что ведёт к ухудшению самочувствия и здоровья. Но видимо, никому этот материал не интересен, иначе спорящих против перевода значительно бы поубавилось.