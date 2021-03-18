Отправлено: - 14:24

Вы не замечали такой фокус - утром звонишь какому-нибудь начальнику и слышишь привычный ответ: «Он находится на совещании или выехал в область». А начальник в это время добирает час сна на диване кабинета, готовится к нормальной работе без скидки на недосып. Но такой возможности нет у детей в садиках и начальных классах.