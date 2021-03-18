Прогноз на 5 дней
ясно-5°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • Ю-ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41159
Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы не замечали такой фокус - утром звонишь какому-нибудь начальнику и слышишь привычный ответ: «Он находится на совещании или выехал в область». А начальник в это время добирает час сна на диване кабинета, готовится к нормальной работе без скидки на недосып. Но такой возможности нет у детей в садиках и начальных классах.
Читать новость

abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7334
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Букет парадоксов. Временных
Отправлено: 18.03.21 - 14:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооой побежал быстрей уже статью накатал со своим мнением)
Без мнения тов.Денисова прям никуда уже)
Кончилось все
Проиграли вы
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Маркс, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS