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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.
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«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 13:27
Цитата:
а, сколько можно уже говорить и показывать? ЕСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Института географии о целесообразности вернуть область в свое время. Какие еще нужны институты?
Цитата:
Это ты Заканычу и ВЧКушке говори!
Инквизитоp: Активисты должны добиваться не переноса времени, а изучению данного вопроса профильными институтами.Д
а, сколько можно уже говорить и показывать? ЕСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Института географии о целесообразности вернуть область в свое время. Какие еще нужны институты?
Цитата:
Victor Yang: Это вообще переход на личности и оскорбление, что совсем не улучшает мнение о говорящем.
Это ты Заканычу и ВЧКушке говори!
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 13:32
Цитата:
Не должно быть никаких судов, никаких народных голосований, никаких споров. Если государство придерживается общемировых принципов разделения территорий на часовые пояса, то оно должно придерживаться поясного времени.
Если государство жаждет изменить местное время для введения декретного времени, то временной интервал сдвига от поясного времени должен быть одинаков для всех субъектов.
Не может население определять временные сдвиги по желанию большинства или меньшинства, это просто когда-нибудь приведет к хаосу, который потом невозможно будет расхлебать. Сейчас только одна область в Казахстане застряла в декретном времени, на которое переходили только летом. Если сейчас правительство захочет ввести декретное летнее время, то Костанайской область будет опережать поясное время на три часа.
Смысл сегодняшней борьбы за возврат времени на час назад - привести всех к общему знаменателю, как это было всегда, как жили наши отцы и деды и должны жить дети и внуки.
JereK:
Вполне обоснованое решение суда, как по мне.
Вполне обоснованое решение суда, как по мне.
Не должно быть никаких судов, никаких народных голосований, никаких споров. Если государство придерживается общемировых принципов разделения территорий на часовые пояса, то оно должно придерживаться поясного времени.
Если государство жаждет изменить местное время для введения декретного времени, то временной интервал сдвига от поясного времени должен быть одинаков для всех субъектов.
Не может население определять временные сдвиги по желанию большинства или меньшинства, это просто когда-нибудь приведет к хаосу, который потом невозможно будет расхлебать. Сейчас только одна область в Казахстане застряла в декретном времени, на которое переходили только летом. Если сейчас правительство захочет ввести декретное летнее время, то Костанайской область будет опережать поясное время на три часа.
Смысл сегодняшней борьбы за возврат времени на час назад - привести всех к общему знаменателю, как это было всегда, как жили наши отцы и деды и должны жить дети и внуки.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
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- 515
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 13:40
Цитата:
А наши туповатые граждане хотят быть республикой тумба-юмба...
Маркс:
привести всех к общему знаменателю
привести всех к общему знаменателю
А наши туповатые граждане хотят быть республикой тумба-юмба...
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 13:42
Цитата:
Добринцофф, ответь на простой вопрос в случае не перевода времени на час назад в 12 ночи во все месяцы в году будет темно? Ну не увидите вы солнца в 12 часов ночи при любом раскладе. Ну и какой смысл оставаться в этом времени?
Это примерный принцип вашего рассуждения.
Добринцофф:
Хорошо ответь на простой вопрос в случае перевода на 1 час ,в 6 утра вот в эти вот зимние 2-3 месяца будет светло? Так же будет темно.Ну не увидите вы солнца в 6 утра при любом раскладе.
Хорошо ответь на простой вопрос в случае перевода на 1 час ,в 6 утра вот в эти вот зимние 2-3 месяца будет светло? Так же будет темно.Ну не увидите вы солнца в 6 утра при любом раскладе.
Добринцофф, ответь на простой вопрос в случае не перевода времени на час назад в 12 ночи во все месяцы в году будет темно? Ну не увидите вы солнца в 12 часов ночи при любом раскладе. Ну и какой смысл оставаться в этом времени?
Это примерный принцип вашего рассуждения.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 13:48
Кустанай и Челябинск, были, сколько,
помню себя, в одном часовом поясе...
помню себя, в одном часовом поясе...
(Уважаемые пользователи)
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- 13785
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:01
Цитата:
Эти принципы где-то документально зафиксированы?
Цитата:
А почему тогда ни на слушаниях, ни в суде оно не было предъявлено? Или журналисты об этом не написали? Ведь это был бы ОСНОВНОЙ аргумент - и остальные не нужны.
[Исправлено: Victor Yang, 18.03.2021 - 14:14]
Маркс:
Если государство придерживается общемировых принципов разделения территорий на часовые пояса, то оно должно придерживаться поясного времени
Если государство придерживается общемировых принципов разделения территорий на часовые пояса, то оно должно придерживаться поясного времени
Эти принципы где-то документально зафиксированы?
Цитата:
yudjin:
ЕСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Института географии о целесообразности вернуть область в свое время.
ЕСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Института географии о целесообразности вернуть область в свое время.
А почему тогда ни на слушаниях, ни в суде оно не было предъявлено? Или журналисты об этом не написали? Ведь это был бы ОСНОВНОЙ аргумент - и остальные не нужны.
[Исправлено: Victor Yang, 18.03.2021 - 14:14]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7813
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:07
Цитата:
Вы как и остальные сторонники перевода,не можете ответить на мой вопрос и постоянно уходите от прямого ответа.Согласитесь уже с тем с при любом раскладе зимой вы не увидите солнышка в 6 утра и даже в 7,а это означает всю бессмысленность этой затеи.
Маркс:
Добринцофф, ответь на простой вопрос в случае не перевода времени на час назад в 12 ночи во все месяцы в году будет темно
Добринцофф, ответь на простой вопрос в случае не перевода времени на час назад в 12 ночи во все месяцы в году будет темно
Вы как и остальные сторонники перевода,не можете ответить на мой вопрос и постоянно уходите от прямого ответа.Согласитесь уже с тем с при любом раскладе зимой вы не увидите солнышка в 6 утра и даже в 7,а это означает всю бессмысленность этой затеи.
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 14:08
Упоротые упорно доказывают свою упоротость упорно споря с природой
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:12
Цитата:
Когда в Петропавловске-Камчатском наступала полночь, радио в Кустанае сигналило 17 часов.
drakon:
Кустанай и Челябинск, были, сколько, помню себя, в одном часовом поясе...
Кустанай и Челябинск, были, сколько, помню себя, в одном часовом поясе...
Когда в Петропавловске-Камчатском наступала полночь, радио в Кустанае сигналило 17 часов.
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 14:13
Цитата:
Зато в 9 утра будет светло, и это очень многим понравится. Вас я не имею ввиду. До обеда дрыхнуть - без разницы во сколько солнце встает
Добринцофф:
зимой вы не увидите солнышка в 6 утра и даже в 7
зимой вы не увидите солнышка в 6 утра и даже в 7
Зато в 9 утра будет светло, и это очень многим понравится. Вас я не имею ввиду. До обеда дрыхнуть - без разницы во сколько солнце встает
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:15
Цитата:
поэтому сейчас и не переводят.
чтобы было одинаковое время.
от греха подальше.
drakon:
Кустанай и Челябинск, были, сколько, помню себя, в одном часовом поясе..
Кустанай и Челябинск, были, сколько, помню себя, в одном часовом поясе..
поэтому сейчас и не переводят.
чтобы было одинаковое время.
от греха подальше.
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:20
Цитата:
А в чём - грех?...
alex_60:
от греха подальше.
от греха подальше.
А в чём - грех?...
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:21
Цитата:
кого их?
для каких опытов?
кто вам мерещится?
переспали наверное.
вот что делает неправильное время.
люди уже с ума сходят.
ПолиграфЪ Боярышников: Их немедленно в поликлинику сдать! Для опытов!
кого их?
для каких опытов?
кто вам мерещится?
переспали наверное.
вот что делает неправильное время.
люди уже с ума сходят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7334
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:22
Кремлеботы,нурботы,поуеховшие,понаехвошие,добринцоф,йанг вам не надоело ещё эту тему мусолить?)
Приводить аргументы,минуты высчитывать,язвить,ругаться,троллить зачем?)
Все закончилось уже
Не переводят время и Астана явно дала понять что не зависит этот вопрос не от активистов,ни от акима)
Пока президент не решит ничего не сдвинится)
Приводить аргументы,минуты высчитывать,язвить,ругаться,троллить зачем?)
Все закончилось уже
Не переводят время и Астана явно дала понять что не зависит этот вопрос не от активистов,ни от акима)
Пока президент не решит ничего не сдвинится)
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 14:22
Цитата:
ну как бы чего не вышло.
лучше пусть разное там думают наверное.
drakon:
А в чём - грех?...
А в чём - грех?...
ну как бы чего не вышло.
лучше пусть разное там думают наверное.
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