Отправлено: - 13:27

Инквизитоp: Активисты должны добиваться не переноса времени, а изучению данного вопроса профильными институтами.

Victor Yang: Это вообще переход на личности и оскорбление, что совсем не улучшает мнение о говорящем.

Цитата:а, сколько можно уже говорить и показывать? ЕСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Института географии о целесообразности вернуть область в свое время. Какие еще нужны институты?Цитата:Это ты Заканычу и ВЧКушке говори!