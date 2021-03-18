Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как грамотно перевести стрелки?
Как грамотно перевести стрелки?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41159
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Гражданское дело по иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции РК рассматривали в Есильском суде Нур-Султана 11 и 16 марта. 17 марта прошли прения. Судебный процесс напомнил картинку из сказки Льюиса Кэрролла о безумном чаепитии, когда Алиса никак не могла понять, почему для сидящих за столом часы показывают одно и то же время, пока не узнала, что оно искусственно остановилось. Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета. Поэтому и сам судебный спор и приводимые противниками аргументы иногда напоминали пьесу театра абсурда.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21401
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:35
Ждём решение - суда...
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 00:36
Цитата:
И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)
Цитата:
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Цитата:
И че?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ?
Когда берут выборку а не все население?
Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)
Цитата:
Конечно там было все по другому
Там АП позванило и сказало переводу быть
И аким ради своего популизма решил перевести
И все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за перевод
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Во главе с этим нурхожаевым))
А у нас не могут!
Странно правда ? (Голосом Карлсона)
[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]
Через несколько лет все поменялось, и та же газета уже выдает другие результаты опроса: якобы больше половины населения против перевода.
И че? По вашему газета отвечает за опросы? Тогда и первый опрос был не реальный если и второй вы подвергаете критике)
Цитата:
гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР.
В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.
В руках она держала учебник естествознания за 6-й класс.
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Цитата:
А вы знаете, сколько жителей во всей Костанайской области? - спросил адвокат истцов Олег ЗАХВАТАЕВ. И после отрицательного ответа представителя аппарата акима продолжил: - В области более 800 000 человек!
И че?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ?
Когда берут выборку а не все население?
Что за адвокат такой,гнать его ссаными тряпками)
Цитата:
Когда в 2018 году возвращали в часовой пояс UTC+5 Кызылорду, все было по-другому, - объяснил он
Конечно там было все по другому
Там АП позванило и сказало переводу быть
И аким ради своего популизма решил перевести
И все Нур отаны,и партии и ОС сразу резво послушавшись проголосовали за перевод
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Во главе с этим нурхожаевым))
А у нас не могут!
Странно правда ? (Голосом Карлсона)
[Исправлено: abaika95, 18.03.2021 - 00:39]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1160
Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 08:39
Цитата:
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Цитата:
Похоже, что адвокат как раз знает отличие между репрезентативной выборкой и прогнозируемой. Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Цитата:
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
abaika95:
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Потомучто ничего умнее больше не прочитала ))
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Цитата:
abaika95:
Адвокат не знает что такое социальное исследование ? Когда берут выборку а не все население?
Адвокат не знает что такое социальное исследование ? Когда берут выборку а не все население?
Похоже, что адвокат как раз знает отличие между репрезентативной выборкой и прогнозируемой. Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Цитата:
abaika95:
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Вот 16 лет молчали а тут прям решили!!!
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 81
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 09:58
ремарка в адрес акима области точно в десятку. Временщик есть временщик.
Re: Как грамотно перевести стрелки?
Отправлено: 18.03.21 - 14:19
Цитата:
Такие как мы понимаем глубже и шире проблему
А оно только учебником научилась размахивать) и врать с диаграммами
Цитата:
Ну да удобно ещё за этого адвоката додумывать)
Цитата:
Так боролись что в суд 16 лет подавали?
Так боролись что на митинги выходили?
Так боролись что Кулагина и Садвокасова постоянно пинали и клеймили позором за то что они время не переводят?)
Нет
Бороться начали когда разнарядка сверху пришла поднять бессмысленный вопрос чтобы был постоянный крючок дабы покритиковать акима временщика который 6 лет уже временит
Всем уже видно что не перевод их цель)
Маркс:
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Это чтобы такие как вы смогли понять.
Такие как мы понимаем глубже и шире проблему
А оно только учебником научилась размахивать) и врать с диаграммами
Цитата:
Маркс:
Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Именно это он имел ввиду, когда намекнул представителю акима на различие между количеством людей в области и количеством окопавшихся в акимате угодников.
Ну да удобно ещё за этого адвоката додумывать)
Цитата:
Маркс:
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
Не молчали, а боролись. Это вы только вчера узнали о проблеме из разнарядки по противодействию народной инициативе.
Так боролись что в суд 16 лет подавали?
Так боролись что на митинги выходили?
Так боролись что Кулагина и Садвокасова постоянно пинали и клеймили позором за то что они время не переводят?)
Нет
Бороться начали когда разнарядка сверху пришла поднять бессмысленный вопрос чтобы был постоянный крючок дабы покритиковать акима временщика который 6 лет уже временит
Всем уже видно что не перевод их цель)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Маркс, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать