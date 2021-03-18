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≡ «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41156
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
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Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали.
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и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
67
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
#1
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Маслихаты выражают волю населения?! С каких пор ? Рассмешили! Другого решения и не ожидала, судя по реакции маслихатов.Когда уже дойдет до чиновников и людей поддерживающих их , что с природой шутки плохи? Это не природное время аукнется позже , но вред здоровью будет нанесен уже не одному поколению. Очень жаль, что власти уперлись.
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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
16
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:12
#2
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44486 человек опрошенных это большая половина области?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11354
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:19
#3
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Цитата:
ирония:
Маслихаты выражают волю населения?! С каких пор ? Рассмешили!


один в один хотел написать. цирк.
так же как как и судьи судят по закону.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7802
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:24
#4
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Цитата:
Для решения этого вопроса должна быть поддержка большинства жителей области, потому что он затрагивает всех жителей. Истец Ведлер не уполномочена и не может единолично выражать мнение всех жителей области

Источник:

По моему справедливо,мнения по этому поводу разделились,есть кучка активистов которые по чему то решили,что если перевести время на 1 час, то в январе в 7 утра вдруг встанет светло как днём,но ведь не станет и большинство жителей это прекрасно понимают,так же как и понимают ,что время не обманешь и украденный утренний час вылезет боком вечером.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
511
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:29
#5
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Цитата:
Добринцофф:
По моему справедливо

Добринцов,ты же грамотный мужик! Ну ты что несешь?! Как могут люди голосовать за часовой пояс?! Может завтра гео данные отменим или перенсём?? Честно,ты оч меня расстроил. Я был о тебе др мнения. Ты мальчик и не более.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11354
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:31
#6
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Цитата:
Добринцофф:
большинство жителей это прекрасно понимают


упоротость торгаша просто зашкаливает.
да, грузчики со складской, которые сказали ему, а нам пох....,
да, это сила,большинство ...
про подневольных речи не ведем.их просто жалко.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2021 - 10:40]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
511
«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:37
#7
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Цитата:
alex_60:
упоротость торгаша просто зашкаливает

Да есть институт,как ни странно,у нас. Откуда человек,имеющий учёную степень, ответил! Ребята,вы что идиоты?! Какие могут быть голосования?! Вы что сами себя превращаете в стадо?! А Добринцов просто мелкий торгаш из сельского магазина,которому наука чужда.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13776
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:40
#8
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Цитата:
ирония:
Маслихаты выражают волю населения?! С каких пор ?

Изначально и Маслихат, и Мажилис - они выбраны народом именно для этого.
Цитата:
71422:
44486 человек опрошенных это большая половина области?

В статистике есть понятие выборки - это она и есть. Не обязательно опрашивать всех.
Цитата:
alex_60:
так же как как и судьи судят по закону.

Номинально всё по закону - нет документа о вреде, большинство опрошенных против, в том числе и на общественном совете. А то что власти, всё-таки, проводили некоторую негласную агитационную кампанию, используя известных людей и СМИ - это несколько другое. Объективнее было бы проводить разъяснение со всеми плюсами и минусами (рассвет летом в 4 утра - это минус, я считаю, а для кого-то нужно больше светлого времени вечером). Ну или если есть упор на науку - пусть будут рекомендации каких-то НИИ с подписью руководителей. Ссылки на учебники - это, конечно, хорошо, но как аргумент в суде и прочих гражданских инстанциях - не очень.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2014
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:40
#9
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Странно что нурлыботы еще на залили эту ветку гуаном..
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13776
Re: «Не может единолично выражать мнение всей Костанайской...
Отправлено: 18.03.21 - 10:43
#10
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Цитата:
Добринцофф:
по чему то решили,что если перевести время на 1 час, то в январе в 7 утра вдруг встанет светло как днём

В январе не станет, а вот в феврале - вполне.
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