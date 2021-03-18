Отправлено: - 10:40

ирония:

Маслихаты выражают волю населения?! С каких пор ?

71422:

44486 человек опрошенных это большая половина области?

alex_60:

так же как как и судьи судят по закону.

Цитата:Изначально и Маслихат, и Мажилис - они выбраны народом именно для этого.Цитата:В статистике есть понятие выборки - это она и есть. Не обязательно опрашивать всех.Цитата:Номинально всё по закону - нет документа о вреде, большинство опрошенных против, в том числе и на общественном совете. А то что власти, всё-таки, проводили некоторую негласную агитационную кампанию, используя известных людей и СМИ - это несколько другое. Объективнее было бы проводить разъяснение со всеми плюсами и минусами (рассвет летом в 4 утра - это минус, я считаю, а для кого-то нужно больше светлого времени вечером). Ну или если есть упор на науку - пусть будут рекомендации каких-то НИИ с подписью руководителей. Ссылки на учебники - это, конечно, хорошо, но как аргумент в суде и прочих гражданских инстанциях - не очень.