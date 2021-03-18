«Не может единолично выражать мнение всей Костанайской области» - Решение по иску о природном времени вынес столичный суд
Отправлено: 18.03.21 - 10:08
Решение по гражданскому иску активистов Костанайской области к Министерству торговли и интеграции о переводе региона в свой часовой пояс UTC+5 Есильский суд Нур-Султана вынес сегодня, 18 марта. Истцам в их требования полностью отказали. Читать новость
Маслихаты выражают волю населения?! С каких пор ? Рассмешили! Другого решения и не ожидала, судя по реакции маслихатов.Когда уже дойдет до чиновников и людей поддерживающих их , что с природой шутки плохи? Это не природное время аукнется позже , но вред здоровью будет нанесен уже не одному поколению. Очень жаль, что власти уперлись.
Для решения этого вопроса должна быть поддержка большинства жителей области, потому что он затрагивает всех жителей. Истец Ведлер не уполномочена и не может единолично выражать мнение всех жителей области
По моему справедливо,мнения по этому поводу разделились,есть кучка активистов которые по чему то решили,что если перевести время на 1 час, то в январе в 7 утра вдруг встанет светло как днём,но ведь не станет и большинство жителей это прекрасно понимают,так же как и понимают ,что время не обманешь и украденный утренний час вылезет боком вечером.
Добринцов,ты же грамотный мужик! Ну ты что несешь?! Как могут люди голосовать за часовой пояс?! Может завтра гео данные отменим или перенсём?? Честно,ты оч меня расстроил. Я был о тебе др мнения. Ты мальчик и не более.
Да есть институт,как ни странно,у нас. Откуда человек,имеющий учёную степень, ответил! Ребята,вы что идиоты?! Какие могут быть голосования?! Вы что сами себя превращаете в стадо?! А Добринцов просто мелкий торгаш из сельского магазина,которому наука чужда.
ирония: Маслихаты выражают волю населения?! С каких пор ?
Изначально и Маслихат, и Мажилис - они выбраны народом именно для этого. Цитата:
71422: 44486 человек опрошенных это большая половина области?
В статистике есть понятие выборки - это она и есть. Не обязательно опрашивать всех. Цитата:
alex_60: так же как как и судьи судят по закону.
Номинально всё по закону - нет документа о вреде, большинство опрошенных против, в том числе и на общественном совете. А то что власти, всё-таки, проводили некоторую негласную агитационную кампанию, используя известных людей и СМИ - это несколько другое. Объективнее было бы проводить разъяснение со всеми плюсами и минусами (рассвет летом в 4 утра - это минус, я считаю, а для кого-то нужно больше светлого времени вечером). Ну или если есть упор на науку - пусть будут рекомендации каких-то НИИ с подписью руководителей. Ссылки на учебники - это, конечно, хорошо, но как аргумент в суде и прочих гражданских инстанциях - не очень.
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